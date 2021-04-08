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Интерфакс-АВН

Экс-космонавт Блинов станет командиром экипажа эксперимента SIRIUS

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Источник изображения: © Пресс-служба ГНЦ РФ - ИМБП РАН/CC-BY-NC-SA

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Экс-космонавт Олег Блинов станет командиром экипажа эксперимента SIRIUS по имитации межпланетного полета, сообщил "Интерфаксу" главный менеджер проекта, ведущий специалист Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.

"Командир подтвердил (участие - ИФ) - Олег Блинов", - сказал Белаковский.

По его словам, состав экипажа пополнится врачом, скорее всего девушкой, на данный момент есть три претендентки.

В феврале 2020 года Белаковский сообщил, что всего будут отобраны 12 добровольцев, четверо из них будут американцами, еще восемь отберет российская сторона из отечественных и иностранных добровольцев. В итоговый экипаж попадет шесть человек, из которых два будут представлять США и два Россию.

"Командир хотелось, чтобы был российским, врач должен быть российским и остается два вакантных места", - отметил Белаковский.

Блинов является начальником отделения по созданию комплексных тренажеров перспективных транспортных кораблей НИИ Центра подготовки космонавтов. В 2014-2016 он входил в отряд космонавтов.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

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