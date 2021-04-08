Артиллерия США увеличивает дальность стрельбы.

Проект артиллерийских орудий увеличенной дальности (Extended Range Cannon Artillery, ERCA) является частью программы армии США по высокоточной стрельбе на дальние дистанции (Long Range Precision Fires, LRPF). Программа призвана повысить эффективность артиллерии США и имеет наивысший приоритет модернизации.

Целью подпроекта ERCA на протяжении ряда лет является значительное увеличение дальности ствольной артиллерии США. В дополнение к дальности на втором этапе должна быть усовершенствована автоматизация самоходных гаубиц с целью достижения более высокой скорострельности. Предполагается, что это также будет сделано путем разработки и интеграции в конструкцию орудий автомата заряжания. Одновременно, предусматривается разработать первые требования для опционального использования систем с участием или без участия человека.

Самоходная гаубица ERCA основана на шасси M109A7 «Паладин», на которое интегрирована усовершенствованная система вооружения, состоящая из более длинной пушки (длина 58 калибра) и автомата заряжания. Оружейная система спроектирована таким образом, чтобы выдерживать более высокое давление газов от метательных зарядов, которые в сочетании с удлиненным стволом призваны обеспечивать требуемые дальности.

Самоходная гаубица М109А6 «Паладин»

Армия намерена оснастить первые подразделения артиллерии США новой версией гаубицы, начиная с 2023 года, но пока еще без автомата заряжания. Поступление орудий с автоматическим заряжанием начнется 2024 года. Система разрабатывается институтами ВС США. Промышленные мощности подключаются только в контексте производства.

За разработку проекта ERCA отвечает Центр вооружения Командования развития боевых возможностей армии США (U.S. Army Combat Capabilities Development Command, DEVCOM) в Нью-Джерси. Согласно публикациям, центр недавно провел первые испытания усовершенствованного, более быстрого автомата заряжания, после того, как предварительно были успешно выполнены различные пробные стрельбы.

Так, в ноябре 2018 года более ранний вариант гаубицы ERCA, XM1299, достиг дальности стрельбы 72 км. Это самые дальние выстрелы гаубиц за всю историю артиллерии США. По сравнению с артиллерийскими системами, которые в настоящее время стоят на вооружении ВС США, дальность стрельбы увеличилась вдвое.

Во время демонстрации в июне 2019 года прототип ERCA использовался для стрельбы с автоматом заряжания с ограниченной мощностью. Была выполнена «очередь» из пяти снарядов – комбинация высокоскоростного снаряда и метательных зарядов от прототипа XM657 Extended Range Supercharge – с темпом стрельбы семь выстрелов в минуту.

Целью демонстрации было показать уровень развития проекта ERCA на образце XM1299E1. Использованный прототип автомата заряжания был разработан только для использования определенного снаряда и метательного заряда и имел лишь ограниченную емкость магазина. «Он использовался для проверки ключевых аспектов технического подхода на пути к фактическому автомату заряжания, и тесты позволили команде убедиться, что ключевые компоненты будут работать, как задумано, в реальных условиях», - заявили армейские специалисты. На основе полученных данных проведена доработка версии, которая теперь доступна и используется для дальнейших испытаний.

Автомат заряжания для артиллерии США

Автомат заряжания представляет собой техническое устройство, которое выполняет задачи артиллериста-заряжающего. Во время ведения огня устройство выбирает правильную комбинацию снаряда и метательного заряда, а также правильную настройку детонаторов и выполняет погрузочные действия.

По данным армии США, преимуществом такой системы является значительное увеличение эффективности загрузочных действий, которые выполняются в три раза быстрее, чем возможности человеческого расчета. Особенно в течение длительного периода времени. К недостаткам отнесена высокая сложность всей системы и возможное прекращение миссии после выхода механизма заряжания из строя.

Артиллерийская система Canon увеличенной дальности

F2 Артиллерийская система Canon увеличенной дальности, интегрированная на шасси M109A7, с цветными вырезами, показывающими части системы подачи боеприпасов, к которой относятся автомат заряжания и магазин. (Графика исполнена Центром вооружения Командования развития боевых возможностей армии США)

Впервые автомат заряжания прошел испытания практическими стрельбами в декабре 2020 года. Заявлено, что он обладает полной производительностью и соответствует требованиям армии США. Система способна обрабатывать широкий спектр предметов в инвентаре, а также новые взрыватели, пороховые заряды и снаряды армии США, управлять и заряжать их. Кроме того, новый аппарат заряжания обеспечивает более высокую скорострельность и работает одновременно с большим магазином. В настоящее время на 2021 год запланированы еще две демонстрации.

Сообщается, что технология механизма заряжания подлежит дальнейшим испытаниям для достижения более высокой скорострельности. Согласно заявлениям армии США, испытания в декабре являлись частью подготовки к этим демонстрациям. «Целью испытания было проверить зрелость интегрированной технологии оборудования и программного обеспечения механизма заряжания в условиях боевой стрельбы, перед последующими испытаниями в полном объеме на полигоне Юма», - заявили армейские специалисты.

Боеприпас

Прогресс также достигнут и в области разработки боеприпасов для проекта ERCA. В рамках продолжающихся усилий по увеличению дальности орудий артиллерии США недавно подписано Соглашение о совместных исследованиях и разработках (Cooperative Research and Development Agreemen, CRADA) с немецкой оружейным концерном Rheinmetall. Своим опытом работы в рамках CRADA поддержит компания Rheinmetall Munitions, американская дочка Rheinmetall, базирующаяся в Стаффорде (Stafford, шт. Вирджиния).

CRADA – это письменное соглашение между сторонами о сотрудничестве в области исследований и разработок. Целью этого сотрудничества является оценка внутренней баллистики и результирующих характеристик зарядов Rheinmetall Nitrochemie 19L Extended Range Top Charge (ERTC) и 23L ERTC при их использовании для стрельбы из системы вооружения артиллерии США американскими снарядами для достижения или превышения существующих требований к дальности. Также будет изучен потенциальный вклад в ERCA.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de