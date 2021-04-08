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Интерфакс-АВН

США отрицает причастность к инциденту с иранским судном в Красном море

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Флаг Израиля
Флаг Израиля.
Источник изображения: gazeta.ru

Американские чиновники были уведомлены израильтянами о произошедшей атаке, сообщают СМИ

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские военные не связаны с инцидентом в Красном море, произошедшим с судном под иранским флагом "Савиз", заявила представитель Пентагона Джессика Макналти.

"Мы можем подтвердить, что никакие американские силы не были вовлечены в инцидент", - цитирует издание The Hill заявление Макналти.

"У нас нет никакой дополнительной информации, которую мы можем предоставить", - отметила она.

Между тем, The Wall Street Journal сообщила, что иранские официальные лица подтвердили нападение на судно.

Предполагается, что судно было атаковано военными Израиля.

По данным осведомленного американского чиновника, говорившего с New York Times на условиях анонимности, израильтяне уведомили США о том, что их силы нанесли удар по судну около 7:30 утра по местному времени.

Он отметил, что израильтяне назвали нападение возмездием за предыдущие иранские удары по израильским судам и что "Савиз" был поврежден ниже ватерлинии.

Ранее иранское агентство Мехр сообщило, что судно "Савиз" под иранским флагом подверглось во вторник ракетному обстрелу в Красном море.

Согласно информации другого иранского агентства "Тасним", судно пострадало от применения магнитной мины.

По первоначальным данным, инцидент произошел в районе между побережьями Йемена и Эритреи.

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Страны
Израиль
Иран
Йемен
США
Эритрея
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