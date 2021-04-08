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Известия.ru

В Пентагоне заявили о невозможности отказаться от противопехотных мин

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Najeeb Almahboobi

Представитель министерства обороны США Майк Говард заявил, что американская армия пока не может полностью отказаться от применения противопехотных мин во время боевых действий. Об этом пишет The New York Times во вторник, 6 апреля.

Издание отметило, что президент Соединенных Штатов Джо Байден во время своей предвыборной кампании заявлял о планах пересмотреть отмену запрета на использование мин.

Говард подчеркнул, что Пентагон считает противопехотные мины «жизненно важным инструментом в боевых действиях с применением обычных видов вооружений».

Он отметил, что военные США «не могут с должной ответственностью отказаться (от противопехотных мин. – Ред.), особенно когда сталкиваются со значимыми и потенциально подавляющими силами противника на ранних этапах боевых действий».

В январе 2020 года Дональд Трамп, являвшийся в то время президентом США, отменил ограничения на использование американскими военными противопехотных мин. Запрет на их применение за пределами Корейского полуострова был введен администрацией Барака Обамы, занимавшего президентский пост с 2009 по 2017 год.

По информации газеты, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в этот же день пояснил журналистам, что действующая администрация США «проводит анализ» решения, принятого при Трампе. По словам Кирби, Вашингтон определится с дальнейшими шагами после «завершения этого анализа».

По информации издания, «для многих правозащитников стало разочарованием» то, что администрация Байдена до сих пор не ввела соответствующие ограничения.

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