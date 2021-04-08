Пентагон призвал Россию объяснить перемещение сил на границе с Украиной

Соединенные Штаты призывают Россию более четко обозначить свои намерения в связи с перемещениями сил на границе с Украиной. Об этом во вторник, 6 апреля, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби. Его цитирует пресс-служба Пентагона.

По его словам, Россия наращивает силы на юго-восточном направлении, в том числе в Крыму, что «вызывает беспокойство» американской стороны.

«Намерение не в полной мере ясно, и мы призываем Россию более четко обозначить свои намерения по поводу того, что они делают с этими подразделениями на границе», — сказал Кирби.

Представитель Пентагона отказался отвечать на вопрос о том, считает ли Вашингтон, что российские войска могут находиться на востоке Украины.

«Я стараюсь избегать, если это возможно, разговоров о конкретных операциях там, в особенности операциях военных другой страны», — отметил он.

29 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы наращивает войска у украинских границ. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска на своей территории по своему усмотрению, это не несет угрозы для других государств и не должно никого беспокоить.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия не принимала и не будет принимать участия в вооруженном конфликте на территории Украины.

Ранее, 6 апреля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и США провели переговоры по ситуации на юго-востоке Украины. Москва указала Вашингтону на последствия, которые будет иметь провокационная политика Киева в Донбассе.