Представляет ли реальную силу украинская артиллерия

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Украинская армия до сих пор имеет мощный артиллерийский кулак. По данным ежегодника "Милитари баланс", в строю находятся 292 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", 302 152-мм 2С3 "Акация", 35 152-мм 2С19 "Мста-С", 18 152-мм 2С5 "Гиацинт-С", 13 2С7 "Пион".

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Также внушительно число и буксируемой артиллерии: 75 122-мм гаубиц Д-30, 180 152-мм 2А36 "Гиацинт-Б", 130 152-мм 2А65 "Мста-Б", 130 152-мм Д-20.

Имеется еще около 500 100-мм противотанковых пушек МТ-12/Т-12. Минометное вооружение представлено 340 единицами калибра 120-мм.

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Реактивные системы залпового огня: 185 122-мм "Градов", 70 220-мм "Ураганов" и 81 300-мм РСЗО "Смерч".

Все перечисленные образцы являются разработками еще советских времен и у них отсутствуют современные системы управления огнем. В то же время возможно действие артиллерийских подразделений ВСУ во взаимодействии с беспилотными летательными аппаратами, в том числе турецкими "Байрактарами".

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Известно о поставках американских РЛС засечки минометных позиций, также выпускаются контрбатарейные радары "Зоопарк- 3".

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Ахиллесовой пятой украинской армии является то, что склады забиты не обновлявшимися со времен Советского Союза боеприпасами. Собственное широкомасштабное их производство наладить так и не удалось. Но в случае возобновления активных боевых действий на Донбассе ожидается помощь из стран Восточной Европы.

Дмитрий Лемешко