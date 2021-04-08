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Вестник Мордовии

Представляет ли реальную силу украинская артиллерия

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Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Украинская армия до сих пор имеет мощный артиллерийский кулак. По данным ежегодника "Милитари баланс", в строю находятся 292 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", 302 152-мм 2С3 "Акация", 35 152-мм 2С19 "Мста-С", 18 152-мм 2С5 "Гиацинт-С", 13 2С7 "Пион".

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Также внушительно число и буксируемой артиллерии: 75 122-мм гаубиц Д-30, 180 152-мм 2А36 "Гиацинт-Б", 130 152-мм 2А65 "Мста-Б", 130 152-мм Д-20.

Имеется еще около 500 100-мм противотанковых пушек МТ-12/Т-12. Минометное вооружение представлено 340 единицами калибра 120-мм.

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Реактивные системы залпового огня: 185 122-мм "Градов", 70 220-мм "Ураганов" и 81 300-мм РСЗО "Смерч".

Все перечисленные образцы являются разработками еще советских времен и у них отсутствуют современные системы управления огнем. В то же время возможно действие артиллерийских подразделений ВСУ во взаимодействии с беспилотными летательными аппаратами, в том числе турецкими "Байрактарами".

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Известно о поставках американских РЛС засечки минометных позиций, также выпускаются контрбатарейные радары "Зоопарк- 3".

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Ахиллесовой пятой украинской армии является то, что склады забиты не обновлявшимися со времен Советского Союза боеприпасами. Собственное широкомасштабное их производство наладить так и не удалось. Но в случае возобновления активных боевых действий на Донбассе ожидается помощь из стран Восточной Европы.

Дмитрий Лемешко

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Страны
США
Турция
Украина
Продукция
2С3 Акация
2С5 Гиацинт
2С7 Пион
9А52-2 Смерч
Гвоздика
Зоопарк
Мста-Б
Мста-С
Проекты
БПЛА
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