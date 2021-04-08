Военнослужащие на Сахалине с помощью ракетных систем С-400 отразили авианалет условного противника

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на боевых позициях по охране воздушного пространства Приморья.

Южно-Сахалинск. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Тренировку по отражению налета авиации условного противника провели на Сахалине расчеты зенитных ракетных систем С-400 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"В ходе практической части тренировки после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника расчетами зенитных ракетных систем С-400 отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации и условному уничтожению "противника". Военнослужащие выполнили нормативы по приведению военной техники в готовность к отражению налета, сопровождению учебных целей", - говорится в сообщении.

В завершение тренировки военнослужащие провели учебные (электронные) пуски ракет, "воздушные цели условного противника были поражены".

Как сообщалось, в феврале текущего года подразделения ПВО Восточного военного округа заступили на дежурство по противовоздушной обороне острова Сахалин на новых зенитных ракетных системах С-400.