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Известия.ru

В ходе проверки безопасности армии будет проведено более 4 тысяч учений

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что в вооруженных силах РФ стартовали контрольные проверки за зимний период обучения в ходе которых должно пройти 4048 тактических, тактико-специальных и двусторонних учений различного масштаба. Об этом в среду, 7 апреля, сообщает РЕН ТВ.


Контрольные проверки проходят в соответствии планом подготовки органов военного управления, соединениях и воинских частях. Со своей стороны Сергей Шойгу выдвинул требование высокого качества занятий и безопасности в процессе передвижения эшелонов и техники.

Учения планируется провести в апреле на территориях всех военных округов, Северного флота, в том числе районах Крайнего Севера, Курильских островах и Камчатки, а руководство проверками возлагают на себя командующие войсками. Отмечается, что в Восточном военном округе комиссия будет проводиться комиссией Генштаба на полигонах Цугол и Сергеевский.

Ранее 7 апреля стало известно о принятии принципиального решения, согласно которому в Арктике вдоль Северного морского пути будут развернуты новейшие береговые комплексы «Бал».

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Россия
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Бал РК
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Шойгу Сергей
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Военные учения
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