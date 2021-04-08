В ходе проверки безопасности армии будет проведено более 4 тысяч учений

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что в вооруженных силах РФ стартовали контрольные проверки за зимний период обучения в ходе которых должно пройти 4048 тактических, тактико-специальных и двусторонних учений различного масштаба. Об этом в среду, 7 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Контрольные проверки проходят в соответствии планом подготовки органов военного управления, соединениях и воинских частях. Со своей стороны Сергей Шойгу выдвинул требование высокого качества занятий и безопасности в процессе передвижения эшелонов и техники.

Учения планируется провести в апреле на территориях всех военных округов, Северного флота, в том числе районах Крайнего Севера, Курильских островах и Камчатки, а руководство проверками возлагают на себя командующие войсками. Отмечается, что в Восточном военном округе комиссия будет проводиться комиссией Генштаба на полигонах Цугол и Сергеевский.

Ранее 7 апреля стало известно о принятии принципиального решения, согласно которому в Арктике вдоль Северного морского пути будут развернуты новейшие береговые комплексы «Бал».