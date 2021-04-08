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Известия.ru

«Маршал Шапошников» уничтожил «Калибром» надводную цель

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» успешно уничтожил надводную цель крылатой ракетой «Калибр».

Отмечается, что ракета преодолела около 100 километров и поразила специальный морской щит, который имитировал корабль.


В Отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщили, что выполнение ракетной стрельбы обеспечивали боевые корабли и суда, а также самолеты и вертолеты морской авиации, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что «Маршал Шапошников» впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» из акватории Японского моря по наземной цели. Ракета в расчетное время достигла полигона в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишень. Дальность пуска по цели превысила 1 тыс. км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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