«Маршал Шапошников» уничтожил «Калибром» надводную цель

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» успешно уничтожил надводную цель крылатой ракетой «Калибр».

Отмечается, что ракета преодолела около 100 километров и поразила специальный морской щит, который имитировал корабль.

В Отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщили, что выполнение ракетной стрельбы обеспечивали боевые корабли и суда, а также самолеты и вертолеты морской авиации, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что «Маршал Шапошников» впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» из акватории Японского моря по наземной цели. Ракета в расчетное время достигла полигона в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишень. Дальность пуска по цели превысила 1 тыс. км.