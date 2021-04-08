Фрегат "Маршал Шапошников" выполнил стрельбу "Калибром" в Японском море

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота, ракета успешно поразила мишень на дистанции 100 км

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников" успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса "Калибр" в Японском море, поразив надводную цель на расстоянии 100 км. Об этом сообщили журналистам в среду в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японского моря выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по надводной цели. Крылатая ракета успешно поразила мишень на дистанции 100 км", - сказали на флоте.

По данным пресс-службы, в качестве цели был использован специальный морской щит, имитирующий надводный корабль.

"Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали боевые корабли и суда, а также самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство", - сообщили на флоте.

Накануне фрегат "Маршал Шапошников" выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели, находившейся на расстоянии свыше 1 тыс. км.