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ТАСС

Фрегат "Маршал Шапошников" выполнил стрельбу "Калибром" в Японском море

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БПК «Маршал Шапошников»
БПК «Маршал Шапошников».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота, ракета успешно поразила мишень на дистанции 100 км

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников" успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса "Калибр" в Японском море, поразив надводную цель на расстоянии 100 км. Об этом сообщили журналистам в среду в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японского моря выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по надводной цели. Крылатая ракета успешно поразила мишень на дистанции 100 км", - сказали на флоте.

По данным пресс-службы, в качестве цели был использован специальный морской щит, имитирующий надводный корабль.

"Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали боевые корабли и суда, а также самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство", - сообщили на флоте.

Накануне фрегат "Маршал Шапошников" выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели, находившейся на расстоянии свыше 1 тыс. км.

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Страны
Россия
Япония
Проекты
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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