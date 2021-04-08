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Известия.ru

Российские миротворцы доставили 145 т гуманитарного груза в Кельбаджар

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Российские миротворцы продолжают обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Так 15 военных автомобилей КамАз и машин сопровождения двенадцатой колонны Центра гуманитарного реагирования проследовали по маршруту Мадагиз — Кельбаджар и доставили 145 т груза, предназначенного для восстановления социальных, жилых объектов, систем энергообеспечения и водоснабжения, а также продовольствие.


Всего при содействии российских миротворцев двенадцать колонн автомобильной техники перевезли более 2100 т грузов.

В конце марта сообщалось, что российские миротворцы доставили гуманитарный груз жителям населенного пункта Хнапат в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, а также сопроводили паломников в монастырь Дадиванк.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе днем ранее. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
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КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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