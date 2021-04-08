Два пилотируемых корабля "Союз МС" полетят в 2021 году к МКС по трехчасовой схеме

Следующий запуск корабля этой серии запланирован на 9 апреля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Два полета российских пилотируемых кораблей к Международной космической станции (МКС) в 2021 году планируются по трехчасовой схеме. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин.

"В этом году мы будем стараться провести два полета "Союзов" по двухвитковой схеме, а грузовиков - по двухсуточной, потому что не так просто обеспечить необходимую "узкую" фазу для всех кораблей", - рассказал баллистик.

Впервые пилотируемый корабль был запущен к МКС по двухвитковой схеме в октябре прошлого года. Тогда "Союз МС-17" смог добраться до станции за три часа и три минуты. Следующий запуск корабля серии "Союз МС", который запланирован на 9 апреля, также пройдет по двухвитковой схеме. Ожидается, что в этот раз он займет около 3,5 часа.