Войти
ТАСС

Два пилотируемых корабля "Союз МС" полетят в 2021 году к МКС по трехчасовой схеме

460
0
0
Стыковка «Союз МС-17»
Стыковка «Союз МС-17».
Источник изображения: Роскосмос

Следующий запуск корабля этой серии запланирован на 9 апреля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Два полета российских пилотируемых кораблей к Международной космической станции (МКС) в 2021 году планируются по трехчасовой схеме. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин.

"В этом году мы будем стараться провести два полета "Союзов" по двухвитковой схеме, а грузовиков - по двухсуточной, потому что не так просто обеспечить необходимую "узкую" фазу для всех кораблей", - рассказал баллистик.

Впервые пилотируемый корабль был запущен к МКС по двухвитковой схеме в октябре прошлого года. Тогда "Союз МС-17" смог добраться до станции за три часа и три минуты. Следующий запуск корабля серии "Союз МС", который запланирован на 9 апреля, также пройдет по двухвитковой схеме. Ожидается, что в этот раз он займет около 3,5 часа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
21.11.2018
NASA согласилось с выводами Роскосмоса о причинах аварии "Союза-ФГ"
14.05.2018
Беспилотный "Союз МС" запустят летом 2019 года для отработки системы управления
04.04.2017
Центр управления полетами поднимет высоту полета МКС на 1 км
20.09.2016
Российская лунная программа может стать туристической
18.11.2014
«Коммерсантъ» узнал о планах создания российской орбитальной станции
25.07.2011
НАСА вынужденно модифицирует Atlas V под перевозку людей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 15:22
  • 3
Море не знает границ
  • 08.04 14:13
  • 1
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:57
  • 24
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 10:04
  • 51
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 08.04 09:18
  • 5
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ