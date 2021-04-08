Дали «Бал»: Севморпуть получит новые береговые комплексы

Принято принципиальное решение о развертывании в Арктике новейших береговых комплексов «Бал», которые будут размещены вдоль всего Северного морского пути. Совместно с ранее дислоцированными в Заполярье системами «Бастион» они возьмут под контроль практически всю прибрежную зону в Арктике. По мнению экспертов, с развитием мощной обороны морское судоходство в регионе станет гораздо безопаснее.

Принято принципиальное решение о развертывании в Арктике новейших береговых комплексов «Бал», которые будут размещены вдоль всего Северного морского пути. Совместно с ранее дислоцированными в Заполярье системами «Бастион» они возьмут под контроль практически всю прибрежную зону в Арктике. По мнению экспертов, с развитием мощной обороны морское судоходство в регионе станет гораздо безопаснее.

На 80-м градусе северной широты

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время принципиальное решение о размещении береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» принято. Первые системы уже заступили на боевое дежурство на Земле Франца-Иосифа. В дальнейшем подразделения береговых ракетных войск будут развернуты и в других регионах.

В конце прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии заявил, что по количеству БРК «Бал» и «Бастион» Вооруженные силы страны вышли на показатель 74% от потребности. Он также отметил, что ведомство планомерно развивает инфраструктуру в Арктике. «На острове Земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты. Всего он насчитывает 334 здания и сооружения. Взлётно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до 3,5 километров», — сообщил министр.

БРК «Бал» был принят на вооружение в 2008 году. Он предназначен для защиты побережья и проливов, а также прикрытия военно-морских баз. У него есть возможность стрелять как одиночными ракетами, так и залпами до 32 дозвуковых ракет. После перезарядки (занимает 30–40 минут) комплекс готов произвести повторный залп. БРК представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930. Она включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, имеющих по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, а также транспортно-перегрузочные машины.

Дальность действия БРК составляет более 120 км. Комплекс оборудован приборами ночного видения и современной аппаратурой. Благодаря новейшей системе навигации «Бал» может быстро менять стартовые позиции. Время развертывания составляет всего 10 минут.

— Это очередной этап развертывания нашей арктической группировки, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Там предусматриваются не только средства освещения воздушной, надводной и подводной обстановки, но и размещение огневых средств. Очевидно, что мы не собираемся их задействовать в международных водах, но наши территориальные воды должны быть надежно защищены, в том числе и такими мощными комплексами как «Бал». Севморпуть проходит через международные и территориальные воды. И мы никому не позволим беспрепятственно заходить на свою территорию, особенно боевым кораблям. Для гражданских судов есть соответствующие правила, они могут при регистрации проходить в определенных случаях в территориальные воды. Но проникновение военных кораблей, а тем более в случае военных конфликтов, будет воспрещено, это сто процентов.

Охрана хозяйства

На арктических островах Минобороны создает тактические группы, в состав которых входят подразделения обеспечения аэродромов и их защита, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

— Кроме того, там развертываются дополнительные береговые силы. Из-за таяния льдов образуется больше места, где могут ходить суда, — пояснил он. — А Россия недавно подала заявку в ООН на расширение экономической зоны. БРК — еще одно средство охраны нашей деятельности в Северном Ледовитом океане. Если там будут ходить иностранцы, они будут знать, что за ними следят не только с самолетов, но и с берега.

«Балы» — не первые комплексы, размещенные вдоль Северного морского пути (СМП). В 2018 году на острове Котельный была развернута батарея «Бастионов». Котельный — самый крупный в архипелаге Новосибирских островов, расположенных между морями Лаптевых и Восточно-Сибирским.

Кроме того, на защиту Севморпути были направлены силы ВКС. На островных и и материковых аэродромах в Заполярье будут нести дежурство самолеты МиГ-31БМ авиационной эскадрильи Северного флота. При необходимости их можно быстро передислоцировать на любой из более десятка отремонтированных аэродромов вдоль СМП. Весь прошлый год в новой арктической эскадрильи 98-го отдельного смешанного авиаполка проходили экспериментальные учения по действию самолетов вдоль СМП. Результаты маневров командование признало успешными.

Инфографика. береговой комплекс «Бал-У». Источник: iz.ru

В последние годы Россия активно укрепляет береговые силы флота и, в частности береговые ракетно-артиллерийские войска. Их перевооружают с устаревших комплексов «Редут» и «Рубеж» на новейшие «Бастион» и «Бал». Кроме того, формируют современные дивизионы, и береговые ракетные полки превращают в полноценные бригады.

Массовые поставки в части новых БРК стартовали в 2015 году. Одной из первых их получила 72-я отдельная береговая ракетная бригада Тихоокеанского флота. В ноябре 2016 года батарея «Бастионов» из ее состава была развернута на острове Итуруп, а батарея БРК «Бал» — на острове Кунашир.

Решение об усилении сухопутной составляющей флота возникло неслучайно. История России знает примеры обороны военно-морских баз от ударов с суши: такие сражения случались во время Крымской, Русско-Японской и Великой Отечественной войн. По мнению Дмитрия Болтенкова, наиболее удачно эта задача была решена в 1941–1942 годах.

Тогда под единым флотским командованием были созданы оборонительные районы — оперативные объединения флотов, сухопутных войск и авиации для защиты прибрежных регионов. В частности, оборона Одессы и позднейшая эвакуация частей Отдельной Приморской армии была признана одной из самых удачных операций по обороне военно-морских баз в современной истории.