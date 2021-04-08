Svenska Dagbladet (Швеция): Россия наращивает военную мощь в Калининграде, и это угрожает Швеции

Швеция обеспокоена наращиванием российских вооружений в Калининграде, ведь оттуда теоретически можно поразить цели на территории Скандинавии. А вот наращивание военной мощи НАТО на границах России шведов не беспокоит, хотя малейшая ошибка там может стать искрой, которая подожжет весь Балтийский регион.

На другом берегу Балтийского моря, в Калининграде, Россия укрепляет свои боевые позиции, стягивая туда боевые подразделения и оружие. Российские военные говорят, что это ответ на агрессивное поведение НАТО. Для Швеции же растет угроза: теперь еще больше российских оружейных систем способны поразить цели в нашей стране

Даниэль Ульссон (Daniel Olsson) - исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции (MUST). Когда он нам звонит, его телефонный номер не определяется.

Несколько дней назад он участвовал в закрытом семинаре в зале второй палаты шведского парламента и рассказывал членам Комитета по обороне и иностранным делам, как военная разведка относится к тому, что соседние со Швецией регионы стали менее безопасными. В семинаре также участвовали представители Радиотехнического центра вооруженных сил (FRA) и полиция безопасности СЭПО (SÄPO).

"Весь 2020 год военная активность становилась все интенсивнее и сложнее как в Прибалтийском регионе, так и в Баренцевом море и Северной Атлантике", - сказал он Svenska Dagbladet.

По информации военной разведки Швеции, в последние годы эта активность стала максимальной со времен холодной войны. В случае войны Россия окажется сильнее - по крайней мере на первом этапе, считают в разведке.

"В случае конфликта у России, вероятно, поначалу будет преимущество перед НАТО на региональном уровне. Мы видим, что Россия старается улучшить свой военный потенциал на севере Атлантики. Цель - помешать США переправить подкрепление в Европу в случае вооруженного конфликта и тем самым обеспечить себе свободу действий в Балтийском регионе и Баренцевом море".

Шведское оборонное планирование, по сути, опирается на возможность принять помощь от американцев, а россияне собираются остановить ее еще в пути.

Поскольку Швеция в НАТО не входит, никаких гарантий безопасности у нее нет. Единственная надежда - что на помощь придут США, чему россияне хотят помешать. Для них все большее военное значение приобретает Калининград.

"Военный потенциал России будет расти до 2025 года. Один из приоритетов - способность вести конвенциональную борьбу на дальних расстояниях", - так Даниэль Ульссон (Daniel Olsson) из военной разведки комментирует развитие российской военной сферы.

Раньше Калининград назывался Кёнигсберг. Он был столицей немецкой провинции Восточная Пруссия.

В результате жестоких боев Второй мировой войны русские взяли эту территорию под контроль. Сейчас Калининград - область России, расположенная в районе Гданьского залива и Балтийской косы на южном берегу Балтийского моря, и фрагмент российской линии обороны, протянувшейся с севера на юг.

"Калининград - элемент передового оборонного щита России, протянувшегося от Кольского полуострова через Калининград и молдавское Приднестровье до Крыма на берегу Черного моря", - говорит Фредрик Вестерлунд (Fredrik Westerlund), эксперт по России из Института оборонных исследований (FOI).

По словам Вестерлунда, у Калининграда большое военно-стратегическое значение.

"Из Калининграда у российских ВМС и ВВС есть прямой доступ в Балтийское море. Вторая половина российских балтийских ВМС размещена в Санкт-Петербурге, откуда им приходится выбираться через Финский залив, а это довольно длинный и узкий коридор. Российское военное присутствие легче обеспечивать из Калининграда. Для Швеции все это тоже важно".

Но в случае обострения ситуации этот небольшой кусок земли на берегу Балтийского моря будет сложно оборонять длительное время.

"Так как это анклав, окруженный странами НАТО, он очень уязвим. В случае масштабного конфликта у Калининграда нет никакой стратегической глубины с точки зрения обороны. Из Литвы и Польши его можно простреливать артиллерией насквозь", - объясняет Фредрик Вестерлунд.

Он подчеркивает, что российские власти высоко ценят Калининград и по политическим соображениям. Кроме того, может иметь некоторое значение тот простой факт, что бывшая жена Владимира Путина Людмила родом из Калининграда.

"Российские власти политически очень заинтересованы в укреплении суверенитета России в этом регионе, и потеря Калининграда стала бы огромным поражением для режима".

Весной 2018 года были опубликованы спутниковые снимки Калининграда, на которых предположительно можно было разглядеть модернизированные военные объекты и бункеры для хранения российского ядерного оружия. Снимки намекали на то, что через несколько лет уже было свершившимся фактом: Россия мощно усилила военный потенциал Калининграда.

Программа наращивания вооружений распространялась на все виды подразделений. Балтийские ВМС России - это не только флот кораблей, как можно было бы подумать.

В их состав также входят самолеты и наземные подразделения, а еще системы ПВО. В последние годы в Калининград постоянно прибывают новые танки, истребители, корветы с крылатыми ракетами, а также множество солдат. Большая часть морских подразделений размещены в прибрежном городе Балтийск в 40 километрах от самого Калининграда.

Эти подразделения могут задействоваться в военных операциях в Балтийском и Северном морях - как для обороны российской территории, так и для того, чтобы отрезать американское военное подкрепление в случае войны, о чем шведские военные разведчики и рассказали в парламенте.

Научный сотрудник Института оборонных исследований Юнас Челлен (Jonas Kjellén) недавно представил подробный доклад о силах Балтийского флота. Он констатировал, что в последние годы в приоритете были наземные войска - именно их усиливали активнее всего. Системы ПВО С-400 в Калининграде начали размещать еще в 2012 году.

Можно сделать вывод, что россияне воспринимают ситуацию примерно так же, как Европа и Швеция: военный потенциал Калининграде усиливают потому, что в Балтийском регионе стало менее безопасно. Разница лишь в том, что по ту сторону российской границы считают, будто угроза исходит от НАТО.

"С точки зрения России, главная опасность со стороны Запада может прийти с воздуха, поэтому сейчас в Калининграде в приоритете системы ПВО. Россия в наши дни больше трясется над своей позицией в Балтийском море, чем в советские времена. Если она не сможет защитить Калининград, не убережет и базы с кораблями", - говорит Юнас Челлен.

Военное укрепление Калининграда сейчас проводится относительно открыто. Оно стало частью политической риторики, к которой россияне прибегают, чтобы выставить НАТО агрессором.

ТАСС - государственное российское (бывшее советское) новостное агентство, одно из крупнейших в мире. У него тысячи сотрудников по всему земному шару. Главный офис находится в каменном здании в паре километров от Кремля в центре Москвы. Очень часто статьи ТАСС - это эхо того, что хотел бы сказать путинский режим. Военные новости обычно стоят высоко на повестке дня.

Пару недель назад ТАСС сообщило о новом учебно-боевом центре совместной подготовки ВВС и войск ПВО в Белоруссии. Эту информацию Россия распространяет на фоне сотрясающих Белоруссию народных протестов и бунтов. Российские руководители делают все возможное, чтобы спасти Лукашенко и помочь ему остаться у власти.

В декабре 2020 года агентство ТАСС передавало, что 11-й армейский корпус в Калининграде усилят мотострелковой дивизией, пехотой, танками и артиллерией. Всего в регион должны прибыть от 10 до 20 тысяч солдат. По информации ТАСС, подразделения разместятся вдоль границ страны НАТО Литвы.

Командующие Балтийским флотом России заявили, что у них просто не было другого выбора, кроме как отреагировать на рост военной мощи НАТО вдоль российских границ. "В ответ на эту угрозу руководство вооруженных сил вынуждено принимать ответные меры", - заявил адмирал Александр Носатов.

Из-за того, что в Калининграде становится все больше оружия и войск, Швеция и ее вооруженные силы чувствуют рост военного давления и угрозу со стороны России.

"Это значит, что появляется все больше мощных оружейных систем, которые могут поразить цели на территории Швеции", - говорит эксперт по России из Института оборонных исследований Фредрик Вестерлунд.

И простое объяснение ситуации заключается именно в географической близости.

"С нынешней дальностью действия наземных систем "Искандер" (500 километров) российские военные могут поразить цели в Швеции лишь из Калининграда. С остальных российских территорий до Швеции толком не достать, кроме разве что до самого севера, да и то это не очень удобно, потому что между нами Финляндия. Даже если Россия развернет новые ракетные системы с большим радиусом действия, все равно обстреливать Швецию будет удобнее ракетами из Калининграда, особенно когда речь идет о южных районах нашей страны".

Из-за уязвимого положения Калининграда оружие, размещенное в анклаве, будут использовать именно на ранней стадии вооруженного конфликта.

"Калининград - передовая платформа, и ресурсы, которые там находятся, можно использовать в Балтийском регионе в серой зоне между миром, кризисом и войной. Но их придется применять прежде, чем обстановка серьезно осложнится. После этого Калининград окажется слишком уязвим", - говорит Фредрик Вестерлунд.

В 2014 году после незаконного российского вторжения и аннексии Крыма, а также начала войны на Украине, НАТО укрепила свои силы в Прибалтике и Польше - районах, которые граничат с Калининградом. Сейчас там есть и соединения, размещенные по принципу постоянной ротации, и силы быстрого реагирования, которые можно привлечь в случае конфликта в Балтийском регионе.

По информации НАТО, Россия продолжает широко наращивать вооружения: от Балтийского до Черного моря, от Средиземного моря до Арктики, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. А это значит, что НАТО необходимо принимать ответные меры и не снижать боеготовность.

Участники встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе на прошлой неделе обсуждали рост российских вооружений, кибератаки и кампании влияния.

"Россия дестабилизирует соседей, таких как Украина, Грузия и Молдавия, поддерживает подавление оппозиции в Белоруссии и пытается повлиять на развитие Западных Балкан", - подвел итог по позиции стран НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg).

В Прибалтике обе стороны проводят масштабные учения и патрулируют морское и воздушное пространство, порой ведя себя провокационно. Когда истребители и корабли из России, в том числе базирующиеся в Калининграде, и войска НАТО постоянно перемещаются в одном и том же пространстве, не исключены ошибки. В худшем случае они грозят привести к очень серьезным последствиям.

"Вся эта деятельность с обеих сторон призвана отпугнуть противника и усилить собственный потенциал. Но при высоком уровне военной активности всегда есть риск инцидентов или ошибочной оценки ситуации", - говорит исполняющий обязанности главы военной разведки Даниэль Ульссон.

Юнас Гуммессон (Jonas Gummesson)