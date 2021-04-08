Экспериментальные учения с БМПТ "Терминатор-2" пройдут в июне в Чебаркуле

Вооружение способно вести борьбу и с воздушным противником, и с наземными бронированными целями, и с долговременными огневыми точками, сообщил начальник Казанского высшего танкового командного училища Кирилл Кулаков

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Экспериментальные учения с использованием новых образцов вооружения, в том числе с боевой машиной поддержки танков "Терминатор-2", пройдут в июне 2021 года на полигоне в Чебаркуле. Об этом сообщил начальник Казанского высшего танкового командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

"Совместно с танковым соединением, дислоцированным в Челябинской области, мы очень плотно работаем в [рамках ] НИР [научно-исследовательской работы] "Терминатор". Отработали все подходы в этой научно-исследовательской работе. <...> И в июне на Чебаркульском полигоне опять-таки с участием этого танкового соединения будет проведено экспериментальное учение с применением новых образцов вооружения, таких как "Терминатор-2", - сказал Кулаков в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, на этих учениях "будут рассмотрены и вопросы тактики их применения совместно с танковыми подразделениями и на отдельных направлениях".

"Вооружение совершенно новое, способное вести борьбу и с воздушным противником, и с наземными бронированными целями, и с долговременными какими-то огневыми точками. Спектр применения широкий", - сказал Кулаков.

По данным "Уралвагонзавода", БМПТ "Терминатор-2" выполнена на базе шасси танка Т-72, "Терминатор" - на базе Т-90. Обе машины обладают схожим вооружением - 30-мм автоматическими пушками, управляемыми ракетами "Атака-Т" и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Однако "Терминатор" также вооружен автоматическими гранатометами. Масса машин составляет 48 и 44 т, они развивают скорость до 60 км/ч и обладают запасом хода в 550 и 500 км. Экипаж "Терминатора" - пять человек, "Терминатора-2" - три.