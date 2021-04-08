Шах и Мах: в Арктике провели гиперзвуковые учения

В Арктике впервые провели учения по перехвату гиперзвукового оружия и его носителей. Истребители МиГ-31БМ Тихоокеанского флота уничтожили цели в стратосфере в районе Северного полярного круга. В марте в регионе прошли сразу несколько эпизодов маневров флота и авиации. А в апреле в рамках контрольной проверки за зимний учебный период учения пройдут на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В Арктике впервые провели учения по перехвату гиперзвукового оружия и его носителей. Истребители МиГ-31БМ Тихоокеанского флота уничтожили цели в стратосфере в районе Северного полярного круга. В марте в регионе прошли сразу несколько эпизодов маневров флота и авиации. А в апреле в рамках контрольной проверки за зимний учебный период учения пройдут на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Заполярный перехват

На прошедших учениях действующие с Чукотки истребители МиГ-31БМ перехватили за Северным полярным кругом цель, имитирующую бомбардировщик с гиперзвуковыми ракетами, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Атака на него проведена с высоты почти 20 тыс. м и на скорости в 2,5 Маха. «Противник» был уничтожен на дальности в сотни километров.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 6 апреля заявил о начале в Вооружённых силах плановых контрольных проверок по итогам зимнего периода обучения. Всего в течение месяца будет проведено 4048 учений различного масштаба (в том числе 812 двусторонних), на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. По словам главы военного ведомства, маневры проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. При этом в Восточном военном округе в рамках данных мероприятий проводится проверка комиссией Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут там на полигонах «Цугол» и «Сергеевский». «Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», — заявил Сергей Шойгу.

О размещении с 1 декабря прошлого года в Анадыре перехватчиков МиГ-31 ранее сообщил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. На аэродроме заблаговременно развернули соответствующую инфраструктуру, необходимую для дежурства групп сверхзвуковых истребителей. Самолёты и экипажи выделяются из состава 317-го смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота, дислоцированного на камчатском аэродроме Елизово.

— В Арктике самое близкое время подлета для американцев, поэтому нам надо держать порох сухим, — рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов. — Полеты на Крайнем Севере требуют особой подготовки. Там другая навигация из-за близости к полюсу и надо быть очень осторожным. Если навигационный комплекс выходит из строя, можно просто заблудиться. К тому же в тех широтах быстро меняется погода, поэтому летчик должен уметь работать в любых метеоусловиях. В остальном пилотирование и применение оружия ничем не отличаются. Правда, требуется особая подготовка самолета. Это можно сравнить с тем, как вы заводите машину на морозе — ее ведь тоже нужно сначала прогреть.

Географические учения

В марте в арктическом регионе прошла серия крупных учений. Самыми важными из них стали «Умка-2021». В них задействовали подводные лодки, авиацию, а также арктических мотострелков.

Впервые в истории одновременно три российских атомных подлодки синхронно поднялись на поверхность в 300 м друг от друга, проломив полутораметровый лед. Операция прошла у архипелага Земля Франса-Иосифа, где созданы военная база «Арктический трилистник» и круглогодичный аэродром Нагурская. В ходе экспедиции, по словам главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, была выполнена «практическая торпедная стрельба АПЛ из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность».

В район проведения учений перебросили арктических мотострелков. На незнакомой местности они обустроили полевой лагерь и провели боевые тренировки. При этом температура воздуха опускалась до минус 30 градусов.

Пара истребителей МиГ-31БМ впервые выполнила полёт к Северному полюсу и обратно с дозаправкой от воздушного танкера Ил-78. С конца прошлого года такие перехватчики постоянно дежурят не только на Чукотке, но и на Новой Земле. Способный принимать их круглогодичный аэродром оборудован на острове Земля Александры. На опубликованных в начале апреля спутниковых снимках на нем также замечены российские перехватчики и самолёты военно-транспортной авиации.

Манёвры Минобороны провело с участием Русского географического общества. Ведомства совместно занимались научно-исследовательской деятельностью. Минобороны намерено и в будущем продолжать такую практику в малоизученных районах Арктики.

Модернизированные перехватчики

МиГ-31 произведены ещё в СССР, но почти все они за последнее десятилетие прошли полную модернизацию. Известно о контрактах на преобразование до версии БМ свыше 110 боевых машин. Весь их парк запланировано обновить к 2023 году. Самолёт имеет особенности, которые делают его незаменимым. Истребитель способен на длительный полёт на сверхзвуковой скорости и несёт самые дальнобойные современные и перспективные ракеты класса «воздух-воздух».

Как ранее сообщали «Известия», ведутся работы по продлению срока службы этих уникальных воздушных судов. Это позволит сохранить их на вооружении по крайней мере до 2030-х годов, когда на смену МиГ-31 должен прийти перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП).

На МиГ-31БМ устанавливают более мощный и современный радар «Заслон-М», который способен обнаруживать воздушные цели на дальности в 320 км. Механические приборы со стрелками заменили на современные цветные многофункциональные индикаторы. Обновлено и другое бортовое радиоэлектронное оборудование. Дальнобойное вооружение перехватчика позволяет уничтожать противника на расстоянии до 280 км. По оценке разработчиков боевая эффективность БМ по сравнению с базовым вариантом выросла в 2,6 раза.

Эти тяжёлые истребители изначально создавались для работы в суровых арктических условиях. Их авиаполки размещали на севере страны, где они могли контролировать обширные арктические территории, которые сложно прикрыть наземными комплексами ПВО. В их функции входило уничтожение крылатых ракет и несущих их бомбардировщиков, атакующих через Северный полюс. Занимались они и перехватом скоростных американских самолётов-шпионов.

На базе перехватчиков МиГ-31 разработаны также специальные модификации, включая носители гиперзвуковых ракет «Кинжал».