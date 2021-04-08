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Известия.ru

Омские ученые разработают образцы двигателей для наноспутников

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Госкорпорация «Роскосмос» поддержала научный проект ОмГТУ по созданию новых образцов электротермических двигателей для наноспутников массой 4 кг и более. Ученые планируют разработать и изготовить новые образцы элементов топливной автоматики корректирующей двигательной установки и новые образцы микродвигателей на базе НТК «Криогенная техника».

«Применение двигательных установок позволит эффективно решать задачи орбитального маневрирования, что является актуальным направлением развития, как на отечественном, так и на зарубежном рынке», — пояснил руководитель проекта Виктор Блинов.

Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», корректирующие двигательные установки нужны для непрерывного контроля природных и антропогенных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга, исследования ионосферы.

Национальное космическое агентство США (NASA) опубликовало новый снимок диффузной туманности Вуаль — гигантского остатка сверхновой в созвездии Лебедя. Снимки получены с американского телескопа Hubble при использовании методик, позволяющих выявить мельчайшие подробности. В результате на фотографиях видны даже нити ионизированного кислорода и азота. Наблюдения за туманностью ведутся с помощью прибора Hubble Wide Field Camera 3, имеющего пять разных фильтров.

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