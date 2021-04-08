Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались

Авиационная AGM-183 ARRW разрабатывается как ответ Пентагона на российский комплекс «Кинжал»

Первый тестовый пуск авиационной ракеты AGM-183 ARRW (аббревиатуру намерено сделали похожей на слово «стрела») закончился неудачей, сообщили ВВС США в официальном заявлении. Она не отделилась от бомбардировщика B-52 и не запустила разгонный двигатель. Это флагманская разработка для создания целого семейства подобных перспективных боеприпасов. Эксперты предполагают, что причиной неудачи могла стать излишняя спешка проведения тестов, связанная с желанием догнать Россию. Сейчас в нашей стране, по словам источников «Известий» в военном ведомстве, ведутся работы сразу по нескольким проектам гиперзвуковых вооружений. Часть из них уже находится в высокой степени готовности.

Неудачные испытания

Планировалось, что 5 апреля американская ракета впервые будет сброшена с бомбардировщика. После этого должен был включиться двигатель, который разгоняет боеприпас на первом участке полёта до гиперзвуковой скорости. Отработка системы наведения и попадания в цель пока не планировались. Начиная с 1 марта, бомбардировщик B-52 с подвешенным прототипом AGM-183 уже выполнил семь предварительных полётов без его отделения от носителя.

Тест проводился над морским полигоном неподалёку от побережья Калифорнии. Ракета не завершила последовательность запуска. Бомбардировщику пришлось вернуться на базу с боеприпасом под крылом. Сообщается, что угрозы экипажу не возникло. ВВС США планируют разобраться в причинах неудачи и внести необходимые корректировки.

— С самого начала ВВС США торопили программу AGM-183 и шли на рассчитанный риск, «срезали углы» — рассказал «Известиям» военные историк Дмитрий Болтенков. — Сроки этапов испытаний такого сложнейшего оружия были установлены меньшими, чем у многих обычных ракет.

По словам эксперта, одна неудача не остановит проект. По его мнению, учитывая ускоренные темпы разработки, впереди американцев могут ждать новые «сюрпризы», которые затормозят процесс и сдвинут сроки принятия боеприпаса на вооружение.

Прототип AGM-183A на борту самолета B-52 ВВС США во время испытаний в июне 2019 года Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force/Christopher Okula

— Авиационная ракета AGM-183 создаётся как американский ответ на российский «Кинжал», — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — США осознали своё отставание в гиперзвуковой гонке с Россией и тратят миллиарды долларов в год, чтобы наверстать его. Беспокоят их также китайские разработки. Планируется создать собственные образцы подобных вооружений в ближайшие годы и поставить их в строй уже к середине 2020-х годов.

Свои проекты гиперзвуковых ракет разрабатывают одновременно все виды вооружены сил США: армия, военно-воздушные и военно-морские силы. Но именно ВВС сейчас лидируют. Они первыми дошли до стадии реальных лётных испытаний прототипов, отметил специалист.

Против «Кинжала»

Гиперзвуковой проект американского ВПК получил обозначение AGM-183 ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon, оружие быстрого ответа с воздушным пуском). Аббревиатура была намеренно сделана похожей на слово «стрела» (arrow).

Разработанный Lockheed Martin боеприпас состоит из двух частей: разгонного блока и гиперзвукового глайдера с боеголовкой. После отделения от самолёта включается ракетный двигатель, который выводит головную часть за пределы плотных слоёв атмосферы и придаёт скорость в 20 раз быстрее звуковой. Затем глайдер отделяется и летит к цели по инерции, совершая небольшие коррекции траектории для наведения на цель и затруднения перехвата.

Официальные характеристики AGM-183 ARRW не названы. По оценкам аналитиков она будет иметь дальность около 1,8 тыс. км. Это близко соответствует характеристикам российского комплекса «Кинжал» с самолётом МиГ-31К, которые уже стоят на опытно-боевом дежурстве.

— Создание гиперзвуковых боеприпасов — сложнейшая задача, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — Тот же российский «Кинжал» разрабатывался по крайней мере с середины 2000-х годов. Первые полёты МиГ-31К с макетами ракеты прошли в 2016-ом, а официально поставили его на опытно-боевое дежурство лишь в декабре следующего года.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», май 2020 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

«Кинжал» разрабатывался с активным использованием обширного опыта, наработанного ещё в СССР, на базе серийной наземной ракеты. И всё равно процесс адаптации комплекса к самолёту, отладка системы управления заняли не меньше десятилетия. Конечно, американцев тоже нельзя назвать новичками в гиперзвуковых технологиях. Они активно экспериментировали с ними во второй половине 20 века. Но современное поколение таких вооружений они создают заново, поэтому неудачи на испытаниях неудивительны, заключил эксперт.

Первоначально AGM-183 хотят установить только на B-52. Затем их планируют интегрировать и на скоростные ударные B-1. Оба самолёта будут нести их не в бомбоотсеках, а на внешней подвеске.

Удвоение финасирования

В конце января 2020-го и.о. командующего ВМС США Томас Модли признал отставание от России в создании гиперзвукового оружия. Он сравнил ситуацию с 1957 годом, когда СССР первым запустил искусственный спутник Земли. Тогда же глава Пентагона Марк Эспер объявил об удвоении финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.

Ежегодные расходы Пентагона на новые сверхскоростные ракеты стремительно выросли с $800 млн в 2017 году до 3,6 млрд в нынешнем. Результатом щедрого финансирования должно было стать ускорение их разработки. На 2020 год были назначены летные испытания четырех прототипов из около десятка разрабатываемых одновременно проектов, но сроки выдержать не удалось.

Фото: ТАСС/EPA/WALLACE WOON Источник изображения: iz.ru

Лидером локальной гонки стали именно ВВС. В 2018 году они заключили контракт с Lockheed Martin стоимостью $480 млн на начальную разработку и первые испытания. В последующем сумма не раз росла. На 2021 год Конгресс выделил ВВС ещё $386 млн на работы с прототипами гиперзвукового оружия.

В прошлом году ВВС отказались от второго своего проекта разработки гиперзвукового оружия — Hypersonic Conventional Strike Weapon, чтобы пустить все высвободившиеся средства на ракету AGM-183 ARRW.

По планам весь цикл разработки AGM-183 от первоначального контракта до постановки на вооружение должен уложиться в пять-семь лет. Столь же жёсткие сроки поставлены и перед гиперзвуковыми проектами Армии и Флота США.

Антон Лавров