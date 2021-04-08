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Известия.ru

Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались

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Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Air Force/Giancarlo Casem

Авиационная AGM-183 ARRW разрабатывается как ответ Пентагона на российский комплекс «Кинжал»

Первый тестовый пуск авиационной ракеты AGM-183 ARRW (аббревиатуру намерено сделали похожей на слово «стрела») закончился неудачей, сообщили ВВС США в официальном заявлении. Она не отделилась от бомбардировщика B-52 и не запустила разгонный двигатель. Это флагманская разработка для создания целого семейства подобных перспективных боеприпасов. Эксперты предполагают, что причиной неудачи могла стать излишняя спешка проведения тестов, связанная с желанием догнать Россию. Сейчас в нашей стране, по словам источников «Известий» в военном ведомстве, ведутся работы сразу по нескольким проектам гиперзвуковых вооружений. Часть из них уже находится в высокой степени готовности.

Неудачные испытания

Планировалось, что 5 апреля американская ракета впервые будет сброшена с бомбардировщика. После этого должен был включиться двигатель, который разгоняет боеприпас на первом участке полёта до гиперзвуковой скорости. Отработка системы наведения и попадания в цель пока не планировались. Начиная с 1 марта, бомбардировщик B-52 с подвешенным прототипом AGM-183 уже выполнил семь предварительных полётов без его отделения от носителя.

Тест проводился над морским полигоном неподалёку от побережья Калифорнии. Ракета не завершила последовательность запуска. Бомбардировщику пришлось вернуться на базу с боеприпасом под крылом. Сообщается, что угрозы экипажу не возникло. ВВС США планируют разобраться в причинах неудачи и внести необходимые корректировки.

— С самого начала ВВС США торопили программу AGM-183 и шли на рассчитанный риск, «срезали углы» — рассказал «Известиям» военные историк Дмитрий Болтенков. — Сроки этапов испытаний такого сложнейшего оружия были установлены меньшими, чем у многих обычных ракет.

По словам эксперта, одна неудача не остановит проект. По его мнению, учитывая ускоренные темпы разработки, впереди американцев могут ждать новые «сюрпризы», которые затормозят процесс и сдвинут сроки принятия боеприпаса на вооружение.

Прототип AGM-183A на борту самолета B-52 ВВС США во время испытаний в июне 2019 года

Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force/Christopher Okula

— Авиационная ракета AGM-183 создаётся как американский ответ на российский «Кинжал», — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — США осознали своё отставание в гиперзвуковой гонке с Россией и тратят миллиарды долларов в год, чтобы наверстать его. Беспокоят их также китайские разработки. Планируется создать собственные образцы подобных вооружений в ближайшие годы и поставить их в строй уже к середине 2020-х годов.

Свои проекты гиперзвуковых ракет разрабатывают одновременно все виды вооружены сил США: армия, военно-воздушные и военно-морские силы. Но именно ВВС сейчас лидируют. Они первыми дошли до стадии реальных лётных испытаний прототипов, отметил специалист.

Против «Кинжала»

Гиперзвуковой проект американского ВПК получил обозначение AGM-183 ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon, оружие быстрого ответа с воздушным пуском). Аббревиатура была намеренно сделана похожей на слово «стрела» (arrow).

Разработанный Lockheed Martin боеприпас состоит из двух частей: разгонного блока и гиперзвукового глайдера с боеголовкой. После отделения от самолёта включается ракетный двигатель, который выводит головную часть за пределы плотных слоёв атмосферы и придаёт скорость в 20 раз быстрее звуковой. Затем глайдер отделяется и летит к цели по инерции, совершая небольшие коррекции траектории для наведения на цель и затруднения перехвата.

Официальные характеристики AGM-183 ARRW не названы. По оценкам аналитиков она будет иметь дальность около 1,8 тыс. км. Это близко соответствует характеристикам российского комплекса «Кинжал» с самолётом МиГ-31К, которые уже стоят на опытно-боевом дежурстве.

— Создание гиперзвуковых боеприпасов — сложнейшая задача, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — Тот же российский «Кинжал» разрабатывался по крайней мере с середины 2000-х годов. Первые полёты МиГ-31К с макетами ракеты прошли в 2016-ом, а официально поставили его на опытно-боевое дежурство лишь в декабре следующего года.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», май 2020 года

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

«Кинжал» разрабатывался с активным использованием обширного опыта, наработанного ещё в СССР, на базе серийной наземной ракеты. И всё равно процесс адаптации комплекса к самолёту, отладка системы управления заняли не меньше десятилетия. Конечно, американцев тоже нельзя назвать новичками в гиперзвуковых технологиях. Они активно экспериментировали с ними во второй половине 20 века. Но современное поколение таких вооружений они создают заново, поэтому неудачи на испытаниях неудивительны, заключил эксперт.


Первоначально AGM-183 хотят установить только на B-52. Затем их планируют интегрировать и на скоростные ударные B-1. Оба самолёта будут нести их не в бомбоотсеках, а на внешней подвеске.

Удвоение финасирования

В конце января 2020-го и.о. командующего ВМС США Томас Модли признал отставание от России в создании гиперзвукового оружия. Он сравнил ситуацию с 1957 годом, когда СССР первым запустил искусственный спутник Земли. Тогда же глава Пентагона Марк Эспер объявил об удвоении финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.

Ежегодные расходы Пентагона на новые сверхскоростные ракеты стремительно выросли с $800 млн в 2017 году до 3,6 млрд в нынешнем. Результатом щедрого финансирования должно было стать ускорение их разработки. На 2020 год были назначены летные испытания четырех прототипов из около десятка разрабатываемых одновременно проектов, но сроки выдержать не удалось.

Фото: ТАСС/EPA/WALLACE WOON

Источник изображения: iz.ru

Лидером локальной гонки стали именно ВВС. В 2018 году они заключили контракт с Lockheed Martin стоимостью $480 млн на начальную разработку и первые испытания. В последующем сумма не раз росла. На 2021 год Конгресс выделил ВВС ещё $386 млн на работы с прототипами гиперзвукового оружия.

В прошлом году ВВС отказались от второго своего проекта разработки гиперзвукового оружия — Hypersonic Conventional Strike Weapon, чтобы пустить все высвободившиеся средства на ракету AGM-183 ARRW.

По планам весь цикл разработки AGM-183 от первоначального контракта до постановки на вооружение должен уложиться в пять-семь лет. Столь же жёсткие сроки поставлены и перед гиперзвуковыми проектами Армии и Флота США.


Антон Лавров

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
В-1В Lancer
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
08.04.2021 01:54
И это они ещё по сути обычную баллистическую ракету испытывают, без маневрирующего планирующего блока TBG, который тоже ещё ни разу не пускали. При этом продолжают заявлять, что уже через пару лет всё будет готово к развёртыванию.
+1
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