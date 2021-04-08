Правительство внесло в Госдуму законопроект о служебной тайне в области обороны

Разгласившие ее лица понесут ответственность, следует из документа

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вводящий в законодательство понятие служебной тайны в области обороны, поправки предложены в федеральный закон "Об обороне". Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, служебную тайну в области обороны будут составлять сведения, которые образуются при осуществлении полномочий органами власти РФ, органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по организации мероприятий̆ в области обороны, "и распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий". Такие сведения, согласно законопроекту, "являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению", лица, ее разгласившие, понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

В кабмине поясняют, что сейчас единственным инструментом, ограничивающим распространение служебной информации, выступает постановление правительства РФ №1233, действие которого распространяется только на федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации. "При этом остальные организации РФ и граждане остаются вне правового поля данного постановления. В результате в СМИ организациями РФ периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности", - указывают там.

С принятием законопроекта распространение такой информации будет ограничено для органов власти, в том числе субъектов РФ, для органов местного самоуправления, а также для организаций и граждан РФ.

Определять перечень сведений, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны, будут руководители федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба. Такие перечни будут публиковаться в открытом доступе и пересматриваться по мере необходимости.

Ответственность за нарушение

"Под ответственностью в законопроекте понимается административная ответственность в соответствии со статьей 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (в отношении организаций и граждан)", - поясняют в кабмине. Данная статья предусматривает штрафы за разглашение информации с ограниченным доступом: для граждан - от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Для военнослужащих ВС РФ, других войск и формирований, а также граждан, призванных на военные сборы, будет действовать дисциплинарная ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ, говорится в сопроводительных материалах.