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ТАСС

В США провели водные испытания капсулы корабля для полета к Луне

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Луна с борта МКС
Луна с борта МКС.
Источник изображения: wikipedia

Они необходимы для проработки компьютерных моделей и структуры обитаемой капсулы

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во вторник провели успешные испытания по приводнению капсулы корабля Orion. Трансляция велась на сайте NASA.

Тестовая капсула весом 6,3 тонны, где в ходе полета на Луну и возвращения на Землю будет находиться экипаж, была сброшена в 14:03 по времени Восточного побережья США (21:03 мск) в специальный резервуар глубиной около 6 м на полигоне NASA в штате Вирджиния. На аппарате было установлено более 500 датчиков для измерения нагрузок и других показателей при приводнении со скоростью около 15-35 км/ч, что соответствует планируемой скорости столкновения с водой при возвращении капсулы на Землю. "Кажется, что поведение капсулы соответствует нашим ожиданиям", - сказал аналитик NASA Джейкоб Патнэм сразу после испытаний аппарата.

Данные испытания, стартовавшие 23 марта, проводятся для проработки компьютерных моделей и структуры обитаемой капсулы.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на текущий год, второй - на 2023 год.

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США
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Orion КК
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