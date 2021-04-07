Эксперт прокомментировал провал США в испытании гиперзвукового оружия

Неудачи при испытаниях новых видов оружия — обычное явление, однако у Соединенных Штатов период провалов затянулся. Такое мнение 6 апреля высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Ни одна ракета, ни один самолет не летает с первого раза. Всегда существует период на испытаниях, когда есть ошибки, есть провалы… Вот для того чтобы разобраться, почему не летает та или иная ракета, и надо проводить испытания. Другое дело, что американцы лет 20 уже рекламируют свое гиперзвуковое оружие, свои гиперзвуковые ракеты — и до сих пор не могут ничего сделать», — отметил Литовкин в эфире «Радио Sputnik».

Эксперт добавил, что разработанные в России ракетные комплексы «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард» уже стоят на вооружении, а США потребуется еще 10 лет, чтобы догнать РФ.

«Дональд Трамп обещал давно супер-пупер-ракету, но где эта ракета, мы до сих пор не видим», — сказал Литовкин.

Ранее в этот день стало известно, что США потерпели неудачу в ходе испытаний гиперзвукового оружия 5 апреля. В ведомстве уточнили, что первые испытания гиперзвуковой ракеты-носителя ВВС прошли не так, как планировалось. Испытательная ракета ARRW не завершила свою последовательность запуска.

В сообщении уточняется, что самолет B-52 Stratofortress попытался запустить ракету-носитель ARRW, но бомбардировщику пришлось вернуться на базу в Калифорнии.

22 марта контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором США признали, что у них недостаточно развитых технологий для создания гиперзвукового оружия, в связи с чем программа его развертывания может быть реализована с большим опозданием.

Многие из этих проблем, указали авторы доклада, связаны с технической сложностью гиперзвуковых систем, подверженных экстремальным нагрузкам во время испытательных полетов.