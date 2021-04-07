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Интерфакс-АВН

В Тбилиси отрицают использование кассетных бомб в 2008 году

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Война в Южной Осетии. 2008г.
Война в Южной Осетии. 2008г.
Источник изображения: Виктор Панов / РИА Новости

Тбилиси. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - В Министерстве юстиции Грузии отрицают использование в ходе августовской войны 2008 года кассетных боеприпасов, о котором заявил бывший замглавы МИД республики Сергей Капанадзе.

"В Страсбургском суде Россия пыталась доказать, что якобы Грузия бомбила Цхинвали, включая использование кассетного оружия. Правительство Грузии, конечно же, представило веские доказательства, полностью опровергающие эти подозрения", - говорится в распространенном во вторник комментарии замглавы Минюста Беки Дзамашвили.

По словам замминистра, "если кто-то сегодня пытается заявить, что Грузия сбросила в Цхинвали кассетные бомбы, то это только лишь продолжение российского нарратива и, конечно же, направлено против государственных интересов Грузии".

Ранее во вторник Капанадзе, который при прежних властях занимал пост замминистра иностранных дел (в 2011-2012 годах), написал в социальных сетях, что Грузия не "спящий" Цхинвали бомбила, а наносила удары по военным точкам.

"То есть, да, бомбила Цхинвали, только не мирное население", - отметил он.

В то же время, по словам Капанадзе, против военных объектов использовались и кассетные бомбы. "В частности, бомбы М-85 и те против военных объектов", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что Грузия позже присоединилась к подписанной в Осло конвенции о запрете кассетных боеприпасов.

Капанадзе в соцсетях также объяснил, что такой комментарий написал в связи с вопросами, которые ему задали представители некоторых грузинских СМИ. По его словам, он им ответил, что никто и не скрывает, что грузинская сторона бомбила Цхинвали и что использовала кассетные бомбы, но только это не было начало войны.

Между тем, данные высказывания Капанадзе прокомментировал также в соцсетях лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе, который написал, что Грузия отрицает использование кассетного оружия.

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Норвегия
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