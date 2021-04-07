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Интерфакс-АВН

NASA провела испытание на приводнение космического корабля Orion

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Космический корабль «Орион» для полета «Артемида-1»
Космический корабль «Орион» для полета «Артемида-1».
Источник изображения: new-science.ru

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Новейшая версия космического корабля Orion, который должен доставить американских астронавтов на Луну в рамках проекта Artemis ("Артемида"), во вторник прошла испытание на приводнение, сообщило NASA.

Космический корабль Orion весом около 6,3 тонн был сброшен с крана с высоты около двух метров в бассейн Исследовательского центра Лэнгли в городе Хэмптон (штат Вирджиния).

Тест был направлен на то, чтобы лучше понять воздействие приводнения на корабль и что экипаж будет испытывать при посадке в Тихом океане после полета к Луне.

По данным американского космического агентства, сведения, собранные в результате испытания, необходимы для проектирования и проверки требований перед первым полетом с экипажем, запланированным на 2023 год. Первая беспилотная миссия в рамках проекта Artemida к Луне и обратно на Землю должна состояться в ноябре 2021 года.

В марте первая ступень американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, с помощью которой планируется осуществить запуск пилотируемого корабля Orion на Луну, прошла успешные статические огневые испытания в Космическом центре имени Джона Стенниса вблизи Бей-Сент-Луиса в штате Миссисипи.

"Успешное испытание является важным этапом в реализации миссии Artemis I ("Артемида-1), в рамках которой планируется отправить беспилотный космический корабль Orion в испытательный полет вокруг Луны и обратно на Землю, открыв тем самым путь к будущим пилотируемым полетам с астронавтами на борту", - отметили тогда в NASA.

Первая ступень ракеты SLS высотой 65 метров с четырьмя двигателями RS-25 является самой большой с тех пор, как NASA построило ракету-носитель Saturn V для корабля "Аполлон" для пилотируемых полетов на Луну.

SLS (Space Launch System) - американская сверхтяжёлая ракета-носитель, разрабатываемая NASA для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Первый беспилотный запуск с миссией Artemis 1 запланирован на осень 2021 года, а первый пилотируемый Artemis 2 - на 2023 год. В рамках программы Artemis ракета SLS будет использоваться для запусков пилотируемого корабля Orion в том числе на Луну и Марс.

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США
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