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Российская газета

Новую подлодку "Магадан" готовят к испытаниям

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Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363. Санкт-Петербург, 26.03.2021
Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363. Санкт-Петербург, 26.03.2021.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и агентство

Построенная на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" проекта 636.3 в июне выйдет в море на ходовые испытания. Об этом сообщили в Минобороны РФ. После тщательной проверки всех систем и механизмов новую субмарину передадут в боевой состав ВМФ. По словам гендиректора предприятия-изготовителя Александра Бузакова, это должно случиться до 25 ноября нынешнего года.

Служить "Магадан" будет на Тихоокеанском флоте. Всего на Адмиралтейских верфях строят для ТОФ шесть таких субмарин. Первую - "Петропавловск-Камчатский" - передали Военно-морскому флоту полтора года назад.

Вторая - "Волхов" - вошла в состав ВМФ прошлой осенью. На подходе "Магадан". Субмарину "Уфа" готовят к спуску на воду. А "Можайск" - к закладке. Следом на Адмиралтейских верфях начнут строить "Якутск". Планируется, что вся серия будет готова к 2024 году.

Эти лодки, за малошумность прозванные на Западе "черной дырой", способны выполнять задачи на небольших - до 300 метров - глубинах. Корабль может набирать под водой скорость в 20 узлов и совершать автономные походы длительностью до 45 суток и длиною в 7500 морских миль. К тому же у этой лодки достаточно мощное вооружение - шесть аппаратов с 18 торпедами, мины и ударный ракетный комплекс "Калибр". А еще субмарина оборудована новейшим инерциальным навигационным комплексом и современной автоматизированной информационно-управляющей системой "Лама".


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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