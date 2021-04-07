Фрегат ТОФ впервые выстрелил новой ракетой

Во вторник фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" впервые произвел пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели. Эту стрельбу экипаж корабля вел из акватории Японского моря.

Пресс-служба ТОФ сообщила, что в расчетное время ракета успешно поразила мишенную позицию на полигоне в районе мыса Сюркум. Дальность стрельбы при этом превысила 1 тысячу километров.

В штабе флота уточнили, что пуск "Калибра" обеспечивали военные корабли и суда, а также самолеты и вертолеты морской авиации. Они закрыли опасный для судоходства район Японского моря и воздушное пространство над ним. Напомним, что "Калибр" - это не одна ракета, а целое семейство высокоточных крылатых морских боеприпасов. Они предназначены для разных целей, обладают разной мощностью, принципом действия и способом размещения.

Например, корабельная ракета 3М14 (именно ее использовали для уничтожения террористов в Сирии в октябре 2015 года экипажи кораблей Каспийской флотилии "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") имеет, по разным данным, радиус действия до 2,6 тысячи километров. А используемый на дизель-электрических подлодках проекта 636.3 "Варшавянка" боеприпас 3М54 стреляет, по некоторым оценкам, на 400 километров. Его подводники тоже опробовали на действующих в Сирии террористах и убедились, что натовцы не зря прозвали эту ракету "Sizzler" - "испепелитель".

До 2023 года количество вооруженных такими ракетами боевых кораблей и подводных лодок ВМФ России планируют увеличить вдвое. Их в том числе получат экипажи, несущие вахту в Средиземноморье.

Юрий Гаврилов