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Российская газета

Фрегат ТОФ впервые выстрелил новой ракетой

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БПК «Маршал Шапошников»
БПК «Маршал Шапошников».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Во вторник фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" впервые произвел пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели. Эту стрельбу экипаж корабля вел из акватории Японского моря.

Пресс-служба ТОФ сообщила, что в расчетное время ракета успешно поразила мишенную позицию на полигоне в районе мыса Сюркум. Дальность стрельбы при этом превысила 1 тысячу километров.

В штабе флота уточнили, что пуск "Калибра" обеспечивали военные корабли и суда, а также самолеты и вертолеты морской авиации. Они закрыли опасный для судоходства район Японского моря и воздушное пространство над ним. Напомним, что "Калибр" - это не одна ракета, а целое семейство высокоточных крылатых морских боеприпасов. Они предназначены для разных целей, обладают разной мощностью, принципом действия и способом размещения.

Например, корабельная ракета 3М14 (именно ее использовали для уничтожения террористов в Сирии в октябре 2015 года экипажи кораблей Каспийской флотилии "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") имеет, по разным данным, радиус действия до 2,6 тысячи километров. А используемый на дизель-электрических подлодках проекта 636.3 "Варшавянка" боеприпас 3М54 стреляет, по некоторым оценкам, на 400 километров. Его подводники тоже опробовали на действующих в Сирии террористах и убедились, что натовцы не зря прозвали эту ракету "Sizzler" - "испепелитель".

До 2023 года количество вооруженных такими ракетами боевых кораблей и подводных лодок ВМФ России планируют увеличить вдвое. Их в том числе получат экипажи, несущие вахту в Средиземноморье.


Юрий Гаврилов

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Страны
Польша
Россия
Сирия
Япония
Продукция
3М-54
Град Свияжск
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
КФ
пр. 1155
ТОФ
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