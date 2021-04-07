Новобранцы получат азы боевой подготовки спецподразделений

Во время занятий тактической стрельбой срочников научат приемам спецназа - в том числе метанию саперных лопаток.

Теперь в армии новобранцев будут учить навыкам и приемам, которыми обладают бойцы спецназа. Так что даже те, кто мечтал попасть в ВДВ, но не прошел, например, по здоровью, имеют шанс научиться стрелять не хуже, чем в десанте. Для этого в Вооруженных силах введен новый предмет подготовки - армейская тактическая стрельба. Зачем ей обучать солдат, суворовцев и даже школьников, в интервью "РГ" рассказал генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы в России, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.

Дмитрий Владимирович, когда те, кто пришел служить по призыву, смогут приступить к новым тренировкам по стрельбе?

Дмитрий Нестеров: Призывников в России будут учить таким специальным приемам заранее, с помощью военно-прикладного спорта "Армейское тактико-стрелковое многоборье". Это нужно для того, чтобы во время службы военнослужащий умел обращаться с оружием безопасно, а самое главное, эффективно. По поручению министра обороны Сергея Шойгу была создана Федерация армейской тактической стрельбы. Ответственным за развитие ФАТСР назначили замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова. Президентом федерации был избран начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев. При этом армейская тактическая стрельба - это не только и не столько стрельба, а целый комплекс действий, направленных на выполнение боевой задачи.

Что входит в этот боевой комплекс?

Дмитрий Нестеров: Рукопашный бой, метание ножа и саперной лопатки, стрелковая подготовка, оказание первой доврачебной помощи и выполнение тактических задач. Которые выполняются как одним бойцом, двойкой, так и группой. Сами упражнения построены так, чтобы оценить навыки по быстрому обнаружению целей, выбору выгодной позиции для их поражения, перемещению на дистанции и точному поражению целей.

Насколько такие особе навыки нужны для подготовки обычных солдат?

Дмитрий Нестеров: Используется опыт спецподразделений Вооруженных сил. Но не только он. Стоит вспомнить, что еще в СССР такой подготовке молодых людей уделяли особое внимание. Для этого был создан "Росавиахим", ДОСААФ, были стрелковые нормы ГТО для всех. Стрелковые тиры были в каждой школе, каждом вузе, почти на каждом предприятии устраивались военно-прикладные соревнования. Почему-то тогда ни у кого не возникало сомнений, надо уметь стрелять или нет. И я уверен, что во время Великой Отечественной войны это многим спасло жизни.

Когда и как возникла идея с армейской стрельбой как спортом?

Дмитрий Нестеров: 1 июня 2020 года была создана Федерация армейской тактической стрельбы в России, в которую сразу вступили 50 регионов. А в марте 2021 года минспорт включил армейское тактико-стрелковое многоборье в перечень официальных военно-прикладных видов спорта России. Надеюсь, что вскоре армейское тактико-стрелковое многоборье станет и неотъемлемой частью Всемирных кадетских игр.

Почему тактическое многоборье лучше, чем уже привычная стрельба условно тремя патронами из АК по ростовым мишеням?

Дмитрий Нестеров: Потому что, стреляя тремя патронами по неподвижной мишени, вы учитесь только попадать в цель, а в реальном бою вы с такими умениями беззащитны. Нужно обладать большим количеством навыков, которые формируются только в процессе тренировок. Это и умение передвигаться, находить укрытия, уметь действовать днем и ночью, всё это нужно делать с оружием, которое нужно быстро достать и применить, а самое главное - безопасно для себя и своих товарищей.

В армейскую тактическую стрельбу входит еще и рукопашный бой, и метание ножа

И оружие разное - одновременно у бойца с собой и автомат, и пистолет, и нож... А у кого-то и гранаты, даже гранатомет. Военнослужащему нужно учитывать, что оружие имеет вес, что патроны могут закончиться и так далее.

Какое оружие будет использоваться во время тренировок?

Дмитрий Нестеров: Военнослужащие используют штатное оружие своего вида, рода войск - автомат, пистолет, снайперскую винтовку и другое оружие. Допускается применение дополнительного оборудования и приспособлений - приборов ночного видения, лазерных указателей, оптических и коллиматорных прицелов.

А для суворовцев и школьников?

Дмитрий Нестеров: Для юниоров - только оружие с пневмоприводом или тактико-огневой (лазерный) комплекс имитации стрельбы.

Иван Егоров