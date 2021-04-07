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Военно-промышленный курьер

С гиперзвуком в США не ладится

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-воздушные силы США сообщили о неудачном запуске гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW.

Об этом сообщает CNN, отметив, что запуск производился с бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. «Однако ракета не смогла завершить процедуру запуска» и осталась на самолете, который вернулся с ней на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, говорится в заявлении ВВС США.

Военные планируют изучить причины неудачи, «извлечь из нее урок» и попытаться снова запустить ракету. Они ожидают, что она сможет разгоняться до скорости, в 20 раз превышающей скорость звука.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
Boeing
Проекты
ГЗЛА
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