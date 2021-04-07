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РИА Новости

Bloomberg: структуры ЕС подверглись серьезной кибератаке

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Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 6 апреля/ Радио Sputnik. Ряд органов Европейского союза, включая Европейскую комиссию (ЕК), подверглись серьезной кибератаке на минувшей неделе, передает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕК.

По словам собеседника агентства, сразу несколько учреждений ЕС "столкнулись с инцидентом в области IT-безопасности в своей IТ-инфраструктуре". Он отметил, что анализ инцидента все еще находится на начальной стадии и в настоящий момент слишком рано давать какую-либо окончательную информацию о характере атаки.

"На данный момент серьезных утечек информации не обнаружено", – сообщил представитель ЕК.

Другой источник, также знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что нападение было достаточно серьезным, в связи с чем в известность об инциденте были поставлены высокопоставленные чиновники комиссии. Он обратил внимание на то, что произошедший случай оказался крупнее обычных атак, которые регулярно происходят в ЕС.

Ранее радио Sputnik сообщило, что МИД ФРГ объявил о расследовании кибератаки на бундестаг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Проекты
Евросоюз
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