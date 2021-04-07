Илон Маск назвал причину взрыва прототипа корабля Starship

Небольшая утечка метана послужила причиной взрыва в ходе испытания очередного прототипа американского пилотируемого космического корабля Starship. Об этом 5 апреля сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте.

«Случилась (относительно) небольшая утечка CH4 (метана), которая привела к возгоранию второго двигателя и поджарила часть авионики. Это исправим до воскресенья», — написал Маск.

30 марта прототип Starship компании SpaceX после испытательного полета взорвался при попытке посадки.

Корабль поднялся на высоту 10 км, однако потом у него отключились двигатели и произошло аэродинамическое торможение. После повторного запуска двигателей за минуту до приземления с борта корабля пропал видеосигнал. Как оказалось, последовал взрыв.

Запуск Starship SN11 осуществлялся с полигона компании на юго-востоке штата Техас. Это стало четвертым неудачным испытанием Starship.

Так, 3 марта в ходе испытательного полета прототип корабля Starship SN10 также поднялся на высоту около 10 км, развернулся, совершил посадку, но спустя несколько минут взорвался.

Корабль Starship предназначен для полетов на Луну и Марс, рассчитан на 100 человек и вывод на околоземную орбиту более 100 т груза. На данный момент SpaceX готовит к испытанию его новый прототип — SN15.