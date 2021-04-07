Первые испытания гиперзвуковой ракеты завершились неудачей в США

В США бомбардировщик B-52 Stratofortress не смог запустить гиперзвуковую ракету-носитель ARRW. Первые летные испытания нового оружия проходили 5 апреля над морским хребтом Пойнт-Мугу у побережья Калифорнии.

"Испытательная ракета не смогла завершить свою последовательность запуска, и бомбардировщик вернулся на авиабазу Эдвардс", - говорится в публикации издания Defense News.

Военные инженеры планируют изучить ракету, чтобы понять, почему она не стартовала, и внести изменения в ее конструкцию.

"Хотя запуск был разочаровывающим, испытание предоставило бесценную информацию для изучения и продолжения работы. Для этого мы и проводим тестирование", - заявил руководитель программы управления вооружений ВВС США Хит Коллинз.

Помимо запуска ARRW американские военные намеревались оценить характеристики ракеты на рабочих скоростях.

Напомним, что испытательная гиперзвуковая ракета ARRW была доставлена на авиабазу Эдвардс 1 марта. Изделие предполагалось протестировать в течении 30 дней.

Николай Грищенко