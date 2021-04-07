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Факти (Болгария): НАТО готовится воевать с Россией за Крым

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Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что на учениях Defender Europe 2021 НАТО будет отрабатывать "войну с Россией". Основным местом проведения учений станет Черное море и Балканы. Болгары считают такой сценарий развития событий абсурдным: с русскими лучше не связываться, европейцы не придут Украине на помощь, а на Балканах и без войны неспокойно.

***

Комментарии

Браво НАТО

Украина потеряет еще некоторые части своей территории - все по ту сторону реки.

Редови Гражданин

Ковбои хотят устроить конфронтацию с Россией, но непрямую, поэтому используют Киев. А Киев не хочет понимать, что в случае военного конфликта его размажут.

Waterwet

Россия не допустит военных действий на своей территории. Нет никого фанатичнее русских! Этих идиотов ничто не остановит, но они страшно терпеливы - как говорится, "русский медленно запрягает, да быстро едет".

123

НАТО не будет ни на кого нападать, больные на голову болгарские журналисты каждый день планируют войну, чтобы завладеть богатствами России, и все меньше внимания уделяют Балканам. Балканские племена и без войны уничтожают друг друга.

Blitzkrieg

Обычно после того, как дипломаты или послы ("пойманные шпионы") уходят, на их место приходят бомбы. В Тыкволандии четыре американские военные базы - не болгарские и не натовские. Вы знаете, кого за это благодарить.

Аман бе

Украинцам не стоит рассчитывать на то, что войска европейских стран высадятся в Украине, чтобы защитить их от России. Неважно, в НАТО они или нет - ну сколько стран согласится с тем, чтобы Байден втянул Европу в войну. Он же полных псих.

Аналитик плюс

Нам придется читать еще много подобных статей атлантистов, натравливающих народы Центральной и Восточной Европы - они на передовой - воевать с Россией якобы в поддержку Украины и Грузии. После "демократической" нищеты, ставшей для Запада "шоковой" терапией, сделать это будет сложно. Что ж, мы гарантированно получим больше F16 по сниженным ценам и с отсрочкой, если возьмемся за "Защиту Европы".

Възмутен

Я признаю НАТО, если они освободят Северный Кипр от турок! А они ничего не делают и только визжат, как и с Крымом! Натовцы как еврогеи - собака лает, а караван идет. Они знают, что каждому, кто нападает на Россию, приходится несладко!

Х7V7

В итоге выиграет Китай, забрав себе все.

ТО92

Вот уже несколько десятилетий натовцы пытаются завладеть природными богатствами России, как в свое время пытался один небезызвестный француз, а затем один небезызвестный немец. Сейчас будет тот же результат - будут биться с Россией до последнего украинца.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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