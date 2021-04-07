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ТАСС

В Самарской области запустили экспериментальную ракету нового поколения "Capella-МЛ"

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Юрий Гагарин
Юрий Гагарин.
Источник изображения: Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

Запуск приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина

САМАРА, 6 апреля. /ТАСС/. Студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика Сергея Королева впервые в России запустили экспериментальную ракету нового поколения Capella-МЛ в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. В дальнейшем студенты планируют создать более мощную ракету, способную подниматься на 10 км в высоту.

"Экспериментальная ракета нового поколения "Capella-МЛ", разработанная и изготовленная в студенческом конструкторском бюро RocketLAV Самарского университета им. Королева, была успешно запущена сегодня с пусковой установки на аэродроме "Бобровка" в Кинельском районе Самарской области. Запуск посвящен предстоящему 60-летию первого полета человека в космос. Согласно данным телеметрии, в ходе полета ракета достигла высоты в апогее 1 750 метров. Все системы сработали штатно, с помощью парашютной системы ракета совершила мягкую посадку примерно в 1,5 км от места запуска", - цитирует пресс-служба руководителя студенческого конструкторского бюро (СКБ) Антона Полтораднева.

По словам Полтораднева, подобная модель ракеты ранее в России никогда не запускалась, это оригинальная разработка, созданная студентами при поддержке РКЦ "Прогресс" и института ракетно-космической техники вуза за полгода почти с нуля. Длина ракеты составляет 170 см, масса - 10,2 кг. В отличие от предыдущих образцов эта ракета обладает модульной конструкцией, двухэтапным выбросом парашюта и наличием резервной системы спасения. Обновленная система мягкой посадки сделала ракету многоразовой, а модульность позволит в будущем не начинать производство нового образца с нуля, а заменять модули на другие, отметил руководитель конструкторского бюро.

"Предыдущие разработки студентов Самарского университета им. Королева неоднократно удостаивались наград престижных конкурсов в России и за рубежом, в том числе Национального космического агентства Франции (CNES), а в 2019 году RocketLAV было признано лучшим студенческим конструкторским бюро России. Одним из ближайших проектов, поддержанных университетом и РКЦ "Прогресс", станет помощь студенческому бюро в создании более мощных модификаций ракет, способных покорять высоту 10 км и выше", - цитирует пресс-служба ректора университета Владимира Богатырева.

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Страны
Россия
Франция
Компании
Энергия РКК
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