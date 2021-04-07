Войти
Российская газета

Боевой "ПАЗик": Украина перебрасывает гражданскую технику в Донбасс

506
0
+1
Источник изображения: rg.ru

В последние недели в Сети каждый день появляются видеокадры, демонстрирующие массовую переброску украинских войск в Донбасс. Уже замечены танки Т-64БВ, Т-80БВ, Т-72АМТ, различная легкая колесная и гусеничная бронетехника, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки нескольких типов.

Также на железнодорожных платформах можно было увидеть сотни единиц различных автомобилей. В подавляющем большинстве это выпущенные еще в Советском Союзе ЗИЛ-131, Урал-4320, КрАЗ-255, КрАЗ-260, КамАЗ-4310, ГАЗ-66, УАЗ-469.

Не редкостью являются различные мобилизованные грузовики, в том числе ЗиЛ-130, автобусы: как относительно недавно изготовленные, так и снятые с производства несколько десятилетий назад.

Например, в обнародованном недавно ролике в эшелоне проследовали все те же старые советские "Шишиги", "Уралы" и всего лишь один закупленный после 2014 года двухосный КрАЗ-5233.

Также обращают на себя внимание микроавтобус, легковой автомобиль и раскрашенный в пиксельный камуфляж старенький "ПАЗ".

Последний, надо сказать, изрядно повеселил посетителей социальных сетей. Однако известно, что с самого начала конфликта в Донбассе из-за дефицита бронетехники такие ПАЗ-672 часто использовались для переброски личного состава. В настоящее время благодаря ремонту и поставкам из-за рубежа количество бронетранспортеров и БМП в ВСУ увеличилось, но традиции применять "боевые автобусы", похоже, решили не изменять.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-72
Т-80
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Похожие новости
28.09.2020
Поставка техники cухопутным войскам Украины в 2019-2020 годы
02.05.2017
В подразделения МТО Западного военного округа поставлены модернизированные мастерские технического обслуживания
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
25.06.2012
На международном форуме "Технологии в машиностроении-2012" инозаказчикам будут продемонстрированы 93 экспоната, на которые еще нет разрешения на экспорт
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 19:11
  • 1
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 19:10
  • 5
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 07.04 18:25
  • 45
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 07.04 17:59
  • 21
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 07.04 17:45
  • 2
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 07.04 14:35
  • 3
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 23:34
  • 1
БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле
  • 06.04 21:25
  • 2
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А