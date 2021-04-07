Боевой "ПАЗик": Украина перебрасывает гражданскую технику в Донбасс

В последние недели в Сети каждый день появляются видеокадры, демонстрирующие массовую переброску украинских войск в Донбасс. Уже замечены танки Т-64БВ, Т-80БВ, Т-72АМТ, различная легкая колесная и гусеничная бронетехника, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки нескольких типов.

Также на железнодорожных платформах можно было увидеть сотни единиц различных автомобилей. В подавляющем большинстве это выпущенные еще в Советском Союзе ЗИЛ-131, Урал-4320, КрАЗ-255, КрАЗ-260, КамАЗ-4310, ГАЗ-66, УАЗ-469.

Не редкостью являются различные мобилизованные грузовики, в том числе ЗиЛ-130, автобусы: как относительно недавно изготовленные, так и снятые с производства несколько десятилетий назад.

Например, в обнародованном недавно ролике в эшелоне проследовали все те же старые советские "Шишиги", "Уралы" и всего лишь один закупленный после 2014 года двухосный КрАЗ-5233.

Также обращают на себя внимание микроавтобус, легковой автомобиль и раскрашенный в пиксельный камуфляж старенький "ПАЗ".

Последний, надо сказать, изрядно повеселил посетителей социальных сетей. Однако известно, что с самого начала конфликта в Донбассе из-за дефицита бронетехники такие ПАЗ-672 часто использовались для переброски личного состава. В настоящее время благодаря ремонту и поставкам из-за рубежа количество бронетранспортеров и БМП в ВСУ увеличилось, но традиции применять "боевые автобусы", похоже, решили не изменять.

Алексей Брусилов