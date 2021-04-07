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ТАСС

В Вооруженных силах России начались проверки боеготовности

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Комплексная проверка боеготовности войск
Комплексная проверка боеготовности войск и сил Западного и Центрального военных округов. 26 февраля 2014г.
Источник изображения: МО РФ

Всего в течение апреля проведут более 4 тыс. учений различного масштаба, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Контрольные проверки боеготовности за зимний период обучения начались в органах военного управления, соединениях и воинских частях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В соответствии с планом подготовки вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки, - сказал министр. - Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники", - сказал Шойгу.

По данным военного ведомства, всего в течение апреля будет проведено 4 048 учений, в том числе 812 двусторонних, на 520 объектах учебно-материальной базы и 101 полигоне. В Минобороны рассказали, что учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Курильских островов, крайнего Севера и на Камчатке.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск вооруженных сил. При этом в Восточном военном округе в рамках данных мероприятий проводится проверка комиссией Генерального штаба. Как рассказали в военном ведомстве, основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа.

В остальных военных округах, а также на Северном флоте контрольные проверки проводят под руководством командующих войсками.

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