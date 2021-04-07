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Интерфакс-АВН

Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник

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Анатолий Сердюков
Анатолий Сердюков.
Источник изображения: ТАСС

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков продолжит работать в "Ростехе" на должности индустриального директора, изменится лишь его функционал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сердюков продолжит работу в качестве индустриального директора авиационного кластера, его функционал немного поменяется", - сказал источник.

Он сообщил, что назначать нового индустриального директора, который будет курировать ОАК, не планируется.

Сердюков, возглавляющий авиационный кластер в "Ростехе", прекратит курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию", заявил ранее во вторник вице-премьер Юрий Борисов.

"Приход Сергея Викторовича Чемезова в качестве председателя совета директоров ОАК обеспечит стабильность всем этим процессам. Из функционала Анатолия Эдуардовича Сердюкова управление процессами в ОАК уходит, он сосредоточится на процессах импортозамещения в концернах КРЭТ, ОДК и "Вертолетах России", - сказал Борисов журналистам во вторник.

Зампред правительства посетил производственную площадку ОАК ЛАЗ им. П.А.Воронина (г. Луховицы Московской области), где производится серийная сборка пассажирского турбовинтового самолёта ИЛ-114-300.

18 марта стало известно, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации вместо Сердюкова.

"С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК", - сказал Чемезов, чьи слова привели тогда в пресс-службе госкорпорации.

В "Ростехе" поясняли, что Чемезов будет лично контролировать все реформы в ОАК.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
Компании
КРЭТ
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ОАК
ОДК УК
Персоны
Борисов Юрий
Сердюков Анатолий
Чемезов Сергей
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2 комментария
№1
07.04.2021 14:53
"индустриального директора авиационного кластера, его функционал немного поменяется", - сказал источник. Честно говоря мало понятная должность. То у нас "эффективные менеджеры" во главе с Толей, теперь новые названия.
0
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№2
07.04.2021 17:45
Попробуйте читать до конца, может будет более понятно.
Цитата, q
Из функционала Анатолия Эдуардовича Сердюкова управление процессами в ОАК уходит, он сосредоточится на процессах импортозамещения в концернах КРЭТ, ОДК и "Вертолетах России", - сказал Борисов журналистам во вторник.
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