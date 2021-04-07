В правительстве ожидают повышения эффективности ОАК и всей авиаотрасли

Вице-премьер РФ Юрий Борисов также допустил увеличение объемов производства самолетов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство ожидает повышения эффективности Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и всей российской авиапромышленности, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов после посещения производственной площадки ОАК ЛАЗ им. П.А. Воронина в Луховицах.

"Я исхожу наверно из того, что и правительство, и президент ожидают повышения эффективности деятельности российской авиационной отрасли в целом и ОАК в частности как основного разработчика и производителя российских самолетов", - сказал он.

Вице-премьер уточнил, что на данный момент идут сертификационные испытания МС-21, Ил-114 и Ил-112. Также он напомнил, что ведется работа над созданием легкомоторных самолетов L-410, L-610 и самолета "Байкал". "Все это делается для того, чтобы выполнить поручение президента и обеспечить как можно быстрее связанность регионов РФ", - сказал он.

При этом, если все системные процессы в ОАК будут налажены, это может повлиять на увеличение объема выпуска самолетов, что, в свою очередь, приведет к улучшению инфраструктурной устойчивости России, считает вице-премьер.

"Нужно сегодня думать только об одном: проблема импортозамещения в условиях введенных и, может быть, еще планируемых санкций выходит на первый уровень. И от того, насколько быстро мы завершим все свои проекты, поставим на крыло те самолет, о которых я говорил, и, возможно, пересмотрим в сторону увеличения наши производственные программы, зависит, по сути дела, инфраструктурная устойчивость РФ", - сказал Борисов.

Переезд конструкторских бюро

Переезд конструкторов и перерегистрация конструкторских бюро в других регионах не планируется в свете оптимизации ОАК, заявил Борисов.

"Все разговоры о переезде КБ в другие города нужно, во-первых, исключить и прекратить. Такой глупости никто не допустит. Спокойно все работают на своих местах", - сказал он.

Он подчеркнул, что концепция реструктуризации ОАК носит эволюционный характер, то есть дивизионная структура сохранится. "К управляющей компании ПАО "ОАК" будут добавлены РСК "МиГ" и "Сухой" с целью перехода на двухзвенную систему управления. Все это делается с целью оптимизации и сокращения не производственного персонала, а управленческого. А это должно привести к снижению себестоимости [создания самолетов]", - пояснил Борисов.

Он добавил, что глава Ростеха Сергей Чемезов на посту председателя совета директоров ОАК "обеспечит стабильность этим процессам". В то же время Анатолий Сердюков (занимает пост индустриального директора авиационного кластера Ростеха) сосредоточится на проблемах импортозамещения в КРЭТ, ОДК и в "Вертолетах России", отметил вице-премьер.

Ранее Ростех сообщал, что инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве - в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро.