Марсианский вертолет успешно перенес холодную ночь на поверхности планеты

Свой первый полет Ingenuity должен совершить 11 апреля

ТАСС, 6 апреля. Первый марсианский вертолет Ingenuity, отделившийся в минувшие выходные от марсохода Perseverance, успешно пережил резкое снижение температур во время марсианской ночи. Об этом Лаборатория реактивного движения NASA пишет на своем сайте.

"Мы подобрали правильный тип теплоизоляции, обогревателей и аккумуляторов, чтобы Ingenuity мог пережить холодную марсианскую ночь. Это открывает дорогу для первых предполетных испытаний", - рассказала Мими Онг, научный руководитель проекта Ingeniuity.

На поверхность планеты вертолет Ingenuity попал благодаря марсоходу Perseverance. Его разработали инженеры NASA, чтобы проверить, возможен ли полет в очень разреженной атмосфере Марса.

В первые несколько недель после посадки вертолет оставался упакован внутри Perseverance и был подключен к его системам энергообеспечения и теплоснабжения. В прошлые выходные его спустили на поверхность кратера Езеро и отключили от марсохода.

Учитывая небольшую массу вертолета - 1,8 кг - ученые опасались, что его теплоизоляция, солнечные батареи и аккумуляторы могут не справиться с марсианскими ночами, во время которых температуры падают до -90 °С.

Эти опасения оказались беспочвенными - вертолет успешно пережил первую самостоятельную "ночевку" в кратере Езеро и передал на Землю фотографии Perseverance. По словам Онг, в течение ближайших двух дней специалисты агентства планируют проверять температурный режим и оптимизировать систему обогрева Ingenuity, а затем приступят к первым предполетным испытаниям.

По планам NASA, первый полет марсианского вертолета должен состояться в это воскресенье, 11 апреля, если не помешают непредвиденные обстоятельства. Если все тесты Ingenuity завершатся удачно, то в дальнейшем, как надеются ученые, он сможет играть роль своеобразного "разведчика" для менее подвижного марсохода.