Войти
ТАСС

Марсианский вертолет успешно перенес холодную ночь на поверхности планеты

497
0
+1
Марсианский вертолет Ingenuity
Марсианский вертолет Ingenuity.
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

Свой первый полет Ingenuity должен совершить 11 апреля

ТАСС, 6 апреля. Первый марсианский вертолет Ingenuity, отделившийся в минувшие выходные от марсохода Perseverance, успешно пережил резкое снижение температур во время марсианской ночи. Об этом Лаборатория реактивного движения NASA пишет на своем сайте.

"Мы подобрали правильный тип теплоизоляции, обогревателей и аккумуляторов, чтобы Ingenuity мог пережить холодную марсианскую ночь. Это открывает дорогу для первых предполетных испытаний", - рассказала Мими Онг, научный руководитель проекта Ingeniuity.

На поверхность планеты вертолет Ingenuity попал благодаря марсоходу Perseverance. Его разработали инженеры NASA, чтобы проверить, возможен ли полет в очень разреженной атмосфере Марса.

В первые несколько недель после посадки вертолет оставался упакован внутри Perseverance и был подключен к его системам энергообеспечения и теплоснабжения. В прошлые выходные его спустили на поверхность кратера Езеро и отключили от марсохода.

Учитывая небольшую массу вертолета - 1,8 кг - ученые опасались, что его теплоизоляция, солнечные батареи и аккумуляторы могут не справиться с марсианскими ночами, во время которых температуры падают до -90 °С.

Эти опасения оказались беспочвенными - вертолет успешно пережил первую самостоятельную "ночевку" в кратере Езеро и передал на Землю фотографии Perseverance. По словам Онг, в течение ближайших двух дней специалисты агентства планируют проверять температурный режим и оптимизировать систему обогрева Ingenuity, а затем приступят к первым предполетным испытаниям.

По планам NASA, первый полет марсианского вертолета должен состояться в это воскресенье, 11 апреля, если не помешают непредвиденные обстоятельства. Если все тесты Ingenuity завершатся удачно, то в дальнейшем, как надеются ученые, он сможет играть роль своеобразного "разведчика" для менее подвижного марсохода.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
Марс
Похожие новости
12.10.2016
Обама пообещал отправить человека на Марс к 2030-м годам
22.09.2016
Аватар, я тебя знаю!
20.07.2016
Boeing отметила столетие заявлением о гиперзвуке и полете на Марс
21.06.2016
Миссия на Марс обеспечит США космическое лидерство
13.04.2016
Космос для служебного пользования
16.03.2016
Российские приборы отправились на Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 19:11
  • 1
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 19:10
  • 5
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 07.04 18:25
  • 45
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 07.04 17:59
  • 21
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 07.04 17:45
  • 2
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 07.04 14:35
  • 3
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 23:34
  • 1
БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле
  • 06.04 21:25
  • 2
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А