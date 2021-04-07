К контрольным проверкам в ВДВ привлекут более 30 тысяч военных

Во вторник, 6 апреля, на селекторном совещании в Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий в войсках, безопасность при передвижении армейских эшелонов и военной техники.

Он напомнил, что в соответствии с планом подготовки в штабах, дивизиях и частях начались своего рода экзамены, на которых военные должны показать, какие знания получили за месяцы зимней учебы. Контрольные проверки они пройдут на полигонах в ходе тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

Как это происходит, можно судить на примере Воздушно-десантных войск. Там к проверкам в общей сложности привлекают более 30 тысяч солдат и офицеров. В Минобороны РФ рассказали, что с 6 по 30 апреля у десантников оценят уровень профессиональной подготовки, а также состояние вооружения, военной и специальной техники и готовность дивизий и полков ВДВ к решению поставленных задач.

"Голубым беретам" предстоит сдать экзамены по физической, огневой, тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке, а также вождению колесной и гусеничной техники и выполнению нормативов по радиационной, химической и биологической защите. Проверке также подвергнутся полигоны и объекты инфраструктуры военных городков ВДВ.

В Минобороны уточнили, что Ивановскую 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию и Ульяновскую 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду будут инспектировать комиссии под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

"Подведение итогов проверки состоится в ходе заседания военного совета командования Воздушно-десантных войск в мае текущего года", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Юрий Гаврилов