Донбасс: первый раунд между Байденом и Путиным (Daily Sabah, Турция)

На Украине произошел раскол, и она оказалась посередине между Западом и Россией. Полноценная военная поддержка киевских властей со стороны США и ЕС спровоцирует переход напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой на совершенно новый уровень, предупреждает американских ястребов турецкий автор.

Украинский Донбасс снова оказался на верхней строчке глобальной повестки. После убийства четверых украинских солдат поддерживаемыми Россией сепаратистами 26 марта ситуация там резко обострилась, и между Москвой и Киевом завязалась словесная война. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил, что "любая попытка развязать новую войну в Донбассе может разрушить Украину". На самом деле Лавров просто произнес эти слова по поручению президента России Владимира Путина.

В связи с недавними событиями министр иностранных дел Украины провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном (Antony Blinken). Далее, после телефонного разговора министров обороны этих двух стран, Киев объявил, что Вашингтон пообещал оказать Украине поддержку, если ситуация продолжит ухудшаться.

Кроме того, украинцы призвали союзников НАТО, с которыми у них есть общие границы, повысить их боеготовность. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это предупреждением о том, что Россия предпримет дополнительные меры предосторожности для защиты своей безопасности, если Соединенные Штаты и НАТО решат оказать военную помощь Украине.

Теперь, когда Киев обвиняет Москву в очередной провокации - под предлогом проведения военных учений, - все внимание приковано к Вашингтону. Позволит ли новый президент Соединенных Штатов Джо Байден втянуть его страну в конфликт на Украине, как это случилось в период кризиса 2014 года, обернувшегося провалом для его предшественника, Барака Обамы?

Станет ли Донбасс первым испытанием для политики администрации Байдена, направленной на сдерживание России? Какую роль может сыграть Евросоюз, который в 2014 году продемонстрировал свою беспомощность? Стремится ли Путин опровергнуть заявление Байдена о том, что "Америка вернулась"?

"Убийца должен заплатить цену"

В настоящий момент уровень напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Россией остается довольно высоким. Всплеск напряженности произошел после того, как в своем первом масштабном интервью Байден назвал Путина "убийцей" и пообещал заставить российского президента "заплатить цену".

Президент США также отклонил просьбу российской стороны провести телефонные переговоры. Недавно Лавров заявил, что отношения Москвы с Соединенными Штатами и их союзниками "достигли дна".

Россияне утверждают, что они хотят наладить свои отношения с Соединенными Штатами. Они отмечают, что Москва не планирует создавать вместе с Пекином альянс, направленный против Запада.

Тем не менее, Путин сейчас как будто испытывает на прочность внешнюю политику Байдена и даже его приверженность идее укрепления трансатлантического альянса. Нет никаких причин полагать, что на этот раз Евросоюз сыграет более существенную роль, чем та, которую он сыграл в 2014 году.

Только Вашингтон может принять важнейшие решения, которые позволят изменить баланс сил. Действительно, это решение станет первой точкой отсчета, которая покажет всему миру, что из себя представляет действующая администрация и не является ли она всего лишь третьим сроком Обамы.

Успех Кремля

Президент Путин смог дважды успешно помешать западному альянсу расширить его границы - в Грузии (2008) и на Украине (2014), - не допустив вступления этих стран в НАТО. В 2014 году пророссийский президент Украины Виктор Янукович лишился своего поста в результате народного восстания, названного Евромайданом, которое удалось поднять при поддержке Запада. Причиной свержения Януковича стал его отказ подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Путин отреагировал на события Евромайдана пророссийскими демонстрациями, которые обернулись аннексией Крыма. Путин также оказал поддержку сепаратистам в Донбассе, которые создали автономные администрации в Донецкой и Луганской областях Украины.

Ни Минские соглашения, ни подписанные после них соглашения о прекращении огня не смогли положить конец боевым действиям в Донбассе. Амбициозные экономические санкции администрации Обамы не заставили Путина изменить его позицию касательно Украины.

В 2015 году российский президент обратил свое внимание на Сирию и воспользовался тем вакуумом, который после себя оставила Америка президента Дональда Трампа. Кроме того, Путину также удалось сыграть важную роль в Ливии - при незначительных затратах.

Сегодня в соответствии с соглашением с режимом Башара аль-Асада Москва без лишнего шума ведет разведку газовых месторождений в восточной части Средиземного моря.

Ситуация на Украине

На Украине произошел раскол, и она оказалась посередине между Западом и Россией. Она не может дать отпор Москве посредством военной конфронтации. Более того, полноценная военная поддержка со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза спровоцирует переход напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой на совершенно новый уровень.

Единственный оставшийся вариант - это дипломатия при участии правительств западных стран. Минское соглашение, условия которого сейчас не выполняются, можно возродить. Хотя, вполне возможно, Путин просто играет в игры, чтобы заставить Байдена поговорить с ним по телефону.

Бурханеттин Дуран (Burhanettin Duran)