В российской армии начались контрольные проверки боеготовности

Военнослужащие береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области.

МОСКВА, 6 апреля/ Радио Sputnik. Российский войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений в рамках плановых контрольных проверок боевой готовности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", – приводит его слова РИА Новости.

Министр обратился к подчиненным с требованием "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".

Согласно информации агентства, в течение апреля запланировано проведение 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. В военном ведомстве сообщили, что учения будут проведены в том числе в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

"Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил", – сообщили в российском военном ведомстве.