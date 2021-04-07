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Новые спутниковые видео: Россия испытывает «устрашающее оружие» (VG, Норвегия)

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Пограничники на территории погранзаставы «Нагурское» пограничного управления ФСБ РФ по Архангельской области, расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Пограничники на территории погранзаставы «Нагурское» пограничного управления ФСБ РФ по Архангельской области, расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Баранов

Россия модернизировала арктические военные базы и испытывает на севере новейшее оружие. Запад особенно встревожила торпеда «Посейдон». Но норвежский эксперт считает, что Россия вкладывается в такое устрашающее оружие только потому, что наращивать обычные вооружения для нее слишком дорого.

На спутниковых снимках запечатлены усовершенствованные военные базы России в Арктике и испытания нового оружия. Российские вооруженные силы проводят испытания в том числе на ранее не освоенных территориях, пользуясь тем, что лед на севере отступает.

Спутниковые изображения компании Maxar демонстрируют, что россияне модернизировали военную базу Нагурская на Земле Александры, базу в Оленьей губе на Кольском полуострове и базу на острове Котельный.

По мере того как лед отступает, россияне действуют на севере все активнее.

"Посейдон"

Запад особенно встревожен разработкой такого оружия, как "Посейдон". Эта 20-метровая торпеда - самая большая из всех существовавших в мире.

"Норвежская разведка оценила "Посейдон" как ядерное оружие, которое должно иметь сдерживающий эффект", - сказал глава норвежской разведки Нильс Андреас Стенсёнес (Nils Andreas Stensønes) американскому CNN.

Российский президент Владимир Путин пообещал создать подводное ядерное оружие в 2018 году. С тех пор велась его разработка, и сейчас есть информация, что беспилотная торпеда, запущенная с севера России, может пересечь всю Северную Атлантику.

Три момента, которые привлекают к Арктике всеобщее внимание

Якуб Годзимирский (Jakub M. Godzimirski) занимается в Норвежском институте внешней политики (NUPI) внешней политикой России и ее политикой безопасности. Он называет такие разработки, как "Посейдон", "устрашающим оружием, цель которого - обезопасить международные позиции России".

Специалист указывает на три момента, которые привлекают к Арктике всеобщее внимание.

Эта географическая зона сейчас меняется из-за того, что отступает лед. Благодаря этому появляются новые возможности.

Считается, что в Арктике большие запасы нефти и газа. Однако есть сомнения, имеет ли смысл их добывать в таких сложных климатических и рыночных условиях.

С 2008 года Россия успела модернизировать вооруженные силы и арсенал.

"С 2008 по 2016 год Россия вкладывала большие средства в обновление своих вооруженных сил. С 2016 года ей пришлось сократить эти расходы на 20% из-за цен на нефть".

Две трети на Кольском полуострове

Большая часть этих инвестиций приходятся на северные районы. По оценке Годзимирского, две трети стратегических подлодок России базируются в Мурманской области на Кольском полуострове - как из-за климатических условий, так и потому, что Россия считает НАТО угрозой политической безопасности.

"России трудно наращивать конвенциональные вооружения, потому что это очень дорого. Поэтому она вкладывает огромные средства в ядерное оружие, чтобы заставить потенциального агрессора как можно сильнее задуматься, может ли он себе позволить напасть".

Годзимирский объясняет, как Россия ставит новое оружие в приоритет. "Было модернизировано примерно 80% всего ядерного оружия, тогда как конвенционального - лишь около 70%".

Глобальные сверхдержавные амбиции России исследователя не слишком беспокоят.

"Она сделала ставку на агрессивную внешнюю политику, но российская экономика величиной с итальянскую. Ядерное оружие эффективно для сдерживания, но многие считают, что в случае конфликта оно не очень применимо. Вероятность связанной с ним аварии больше, чем вероятность, что его используют на войне. На этих базах на севере размещаются несколько сотен солдат. Но они могут сыграть свою роль, и если судоходство на Северном морском пути в будущем станет более интенсивным", - говорит Якуб Годзимирский из Норвежского института внешней политики.


Кристиан Хавнес Клеметсен (Kristian Havnes Klemetzen)

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