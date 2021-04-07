Войти
bmpd.livejournal.com

Разработка нового твердотопливного межконтинентального ракетного комплекса "Кедр"

717
0
0

Как сообщило информационное агентство ТАСС, опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Кедр" начнется на рубеже 2023-2024 годов. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Самоходные автономные пусковые установки 15У175М подвижного межконтинентального ракетного комплекса 15П155М "Ярс" (РС-24) на репетиции Парада Победы в Алабино, апрель 2018 года (с) Рамиль Ситдиков / РИА Новости

"Научно-исследовательская работа (НИР) по "Кедру" профинансирована в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года. ОКР начнется в 2023-2024 годах", - сказал он.

По его словам, твердотопливные ракеты "Кедр" придут на замену находящимся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексам "Ярс" на рубеже 2030 года. Новые МБР, как и "Ярсы", будут как мобильные, так и стационарные (шахтные), добавил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным комментарием Московского института теплотехники (в составе госкорпорации "Роскосмос"), где были разработаны стоящие на вооружении РВСН стратегические комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

1 марта источник ТАСС сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения "Кедр".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
Роскосмос
Похожие новости
25.01.2021
Соломонов ушел с поста гендиректора института, создававшего ракеты "Ярс" и "Булава"
05.08.2014
Волгоград полагается на ВДВ и "Искандеры"
05.10.2011
Очевидные выводы из неудавшегося запуска
26.04.2011
Московскому институту теплотехники в мае этого года исполняется 65 лет
15.05.2009
Разработчика "Тополя" и "Булавы" исключили из числа стратегических предприятий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 19:11
  • 1
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 19:10
  • 5
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 07.04 18:25
  • 45
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 07.04 17:59
  • 21
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 07.04 17:45
  • 2
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 07.04 14:35
  • 3
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 23:34
  • 1
БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле
  • 06.04 21:25
  • 2
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А