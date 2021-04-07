Как сообщила газета "Морские вести России", после 2030 года Россия может продолжить наращивание атомного ледокольного флота. А в частности, построить четыре ледокола: два атомохода проекта 22220 типа "Арктика" и два судна проекта 10510 типа "Лидер". Соответствующие предложения были направлены в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина "Росатомом". Об этом в ходе итогового расширенного заседания Коллегии Росморречфлота рассказал представитель госкорпорации Михаил Белкин. Его слова приводит корреспондент "Морских вестей России".

Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я) в Арктике (с) info / forums.airbase.ru

"Дополнительные материалы по обоснованию принятия данного решения планируется представить по итогам сверхранних рейсов с газовозами проекта "Ямал СПГ" в этом году в мае", - добавил Белкин.

Он напомнил, что в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути" до 2030 года запланировано строительство и ввод в эксплуатацию пяти атомных ледоколов проекта 22220 и головного атомохода проекта 10510 "Лидер".

Также запланировано продление ресурса реакторных установок действующих атомных ледоколов "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач".