«Великолепная» семёрка: семь самых странных военных самоделок

Тачанки, ган-траки, установки НУРСов на пикапах — чего только не придумают люди, когда полноценная армейская техника недоступна или «закончилась». К семилетию со дня запуска портала Warspot предлагаем вашему вниманию подборку фотографий военных самоделок, которые можно встретить в зонах боевых действий.

Танковая башня внутри грузовика. Пока не выстрелишь — никто и не догадается, что в кузове Источник изображения: thechive.com

Когда от БМП-1 остался только боевой модуль Источник изображения: thechive.com

Ещё один вариант применения башни БМП-1 Источник изображения: thechive.com

Когда надоело менять пробитые шины на «Хамви» Источник изображения: thechive.com

«Высоко сижу, далеко гляжу, всё вижу!» Источник изображения: thechive.com

Когда-то это было бульдозером Источник изображения: thechive.com