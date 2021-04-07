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WarSpot

«Великолепная» семёрка: семь самых странных военных самоделок

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Источник изображения: warspot.ru

Тачанки, ган-траки, установки НУРСов на пикапах — чего только не придумают люди, когда полноценная армейская техника недоступна или «закончилась». К семилетию со дня запуска портала Warspot предлагаем вашему вниманию подборку фотографий военных самоделок, которые можно встретить в зонах боевых действий.

Танковая башня внутри грузовика. Пока не выстрелишь — никто и не догадается, что в кузове

Источник изображения: thechive.com

Когда от БМП-1 остался только боевой модуль

Источник изображения: thechive.com

Ещё один вариант применения башни БМП-1

Источник изображения: thechive.com

Когда надоело менять пробитые шины на «Хамви»

Источник изображения: thechive.com

«Высоко сижу, далеко гляжу, всё вижу!»

Источник изображения: thechive.com

Когда-то это было бульдозером

Источник изображения: thechive.com

Перерождение из грузовика в БТР

Источник изображения: thechive.com

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
HMMWV
БМП-1
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