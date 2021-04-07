«Великолепная» семёрка: семь самых странных военных самоделок

Тачанки, ган-траки, установки НУРСов на пикапах — чего только не придумают люди, когда полноценная армейская техника недоступна или «закончилась». К семилетию со дня запуска портала Warspot предлагаем вашему вниманию подборку фотографий военных самоделок, которые можно встретить в зонах боевых действий.
Танковая башня внутри грузовика. Пока не выстрелишь — никто и не догадается, что в кузове
Источник изображения: thechive.com
Когда от БМП-1 остался только боевой модуль
Источник изображения: thechive.com
Ещё один вариант применения башни БМП-1
Источник изображения: thechive.com
Когда надоело менять пробитые шины на «Хамви»
Источник изображения: thechive.com
«Высоко сижу, далеко гляжу, всё вижу!»
Источник изображения: thechive.com
Когда-то это было бульдозером
Источник изображения: thechive.com
Перерождение из грузовика в БТР
Источник изображения: thechive.com