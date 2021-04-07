Один на весь континент: как морской "летающий танк" Ка-29 попал в Африку

На вооружении военно-воздушных сил большого количества африканских стран состоят бывшие советские, а также закупленные в России вертолеты.

Kamov Ka-31 ASW helicopter of Equatorial Guinea. Note the leopard‘s head also seen on other aircraft like Su-25s. pic.twitter.com/54TN1Y0yRe — David.Det (@DavidDetten) March 29, 2021

Речь идет о Ми-24, Ми-25, Ми-35, Ми-35М, а также Ми-8 и Ми-17. Имеется некоторое количество тяжелых транспортных Ми-26.

Известно, что в Экваториальной Гвинее находится один-единственный на весь континент корабельный транспортно-боевой Ка-29. Как же попал в жаркую Африку этот "летающий танк", создававшийся для применения в качестве корабельного вертолета?

Дело в том, что после развала Советского Союза украинские власти приватизировали технику находившегося в Очакове смешанного авиационного полка. В ее числе была и пятерка "двадцать девятых".

В 2011 году один из них удалось продать оборонному ведомству Экваториальной Гвинеи, которая до этого эксплуатировала небольшое количество бывших советских и французских машин.

Данная сделка стала вообще единственным фактом продажи такой "вертушки" за рубеж. Судя по фотографиям, ее эксплуатацией и обслуживанием занимались прикомандированные украинские специалисты.

К слову, украинские пилоты и техники по контрактам работают во многих африканских странах, в том числе в горячих точках.

Судя по данным справочника The Military Balance, этот вертолет продолжается летать в Экваториальной Гвинее, что же касается Украины, то там числится только одна такая винтокрылая машина. По всей видимости, остальные были разобраны на запасные части, в частности для поставок в Африку.

В настоящее время Ка-29 продолжают служить в российском Военно-морском флоте. Например, их задействуют на учениях подразделений морпехов.

Алексей Моисеев