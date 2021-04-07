Войти
Российская газета

Один на весь континент: как морской "летающий танк" Ка-29 попал в Африку

616
0
0
Источник изображения: rg.ru

На вооружении военно-воздушных сил большого количества африканских стран состоят бывшие советские, а также закупленные в России вертолеты.

Речь идет о Ми-24, Ми-25, Ми-35, Ми-35М, а также Ми-8 и Ми-17. Имеется некоторое количество тяжелых транспортных Ми-26.

Известно, что в Экваториальной Гвинее находится один-единственный на весь континент корабельный транспортно-боевой Ка-29. Как же попал в жаркую Африку этот "летающий танк", создававшийся для применения в качестве корабельного вертолета?

Дело в том, что после развала Советского Союза украинские власти приватизировали технику находившегося в Очакове смешанного авиационного полка. В ее числе была и пятерка "двадцать девятых".

В 2011 году один из них удалось продать оборонному ведомству Экваториальной Гвинеи, которая до этого эксплуатировала небольшое количество бывших советских и французских машин.

Данная сделка стала вообще единственным фактом продажи такой "вертушки" за рубеж. Судя по фотографиям, ее эксплуатацией и обслуживанием занимались прикомандированные украинские специалисты.

К слову, украинские пилоты и техники по контрактам работают во многих африканских странах, в том числе в горячих точках.

Судя по данным справочника The Military Balance, этот вертолет продолжается летать в Экваториальной Гвинее, что же касается Украины, то там числится только одна такая винтокрылая машина. По всей видимости, остальные были разобраны на запасные части, в частности для поставок в Африку.

В настоящее время Ка-29 продолжают служить в российском Военно-морском флоте. Например, их задействуют на учениях подразделений морпехов.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвинея
Россия
Украина
Франция
Продукция
Ка-29
Ми-17
Ми-24
Ми-26
Ми-35
Ми-8
Проекты
885 Ясень
Военные учения
Похожие новости
20.06.2018
Россия поможет Африке "Тиграми"
05.05.2014
АО «МОТОР СИЧ»: Цель — производить долговечные и надежные двигатели
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
21.05.2012
Минобороны подписало контракты на 1124 вертолета
29.02.2012
Настоящее и будущее корпорации «Вертолеты России»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 19:11
  • 1
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 19:10
  • 5
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 07.04 18:25
  • 45
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 07.04 17:59
  • 21
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 07.04 17:45
  • 2
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 07.04 14:35
  • 3
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 23:34
  • 1
БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле
  • 06.04 21:25
  • 2
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А