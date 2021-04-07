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ЦАМТО

КМП Таиланда получит на вооружение 18 орудий израильской разработки

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САУ ATMOS на различных типах шасси.
САУ ATMOS на различных типах шасси.
Источник изображения: breakingdefense.com

ЦАМТО, 6 апреля. Корпус морской пехоты ВМС Таиланда в ходе предстоящих учений испытает полученную в прошлом году первую партию орудий израильской разработки, сборка которых осуществляется на мощностях местного ОПК.

Как сообщает Aagth1.blogspot.com, в ходе учений будут апробированы 155-мм самоходные артиллерийские орудия M758 ATMG (прим. ЦАМТО: это 155-мм автономные самоходные гаубичные системы ATMOS компании Elbit Systems).

Морская пехота Таиланда провела оценку 155-мм автономной самоходной гаубичной системы ATMOS компании Elbit Systems весной 2017 года. Целью закупки ATMOS является увеличение огневой мощи артиллерии морской пехоты, которая в настоящее время укомплектована устаревшими канадскими 155-мм гаубицами GC-45/GHN-45, приобретенными в 1980-ые гг.

Церемония подписания с израильской компанией Elbit Systems контракта на поставку КМП Таиланда шести самоходных артиллерийских установок в рамках проекта ATMG (Autonomous Truck Mounted Gun) состоялась 23 марта 2018 года. Стоимость заключенного командованием ВМС соглашения составила 26,385 млн. долл. Поставку систем планировалось завершить в течение 28 месяцев после подписания контракта. В итоге заказ был выполнен 30 июня 2020 года, что позволило досрочно укомплектовать 4-й артиллерийский дивизион КМП Таиланда. Контрактом предусмотрен опцион на поставку еще 12 таких же установок (для комплектования оставшихся двух батарей).

Сборка установок была выполнена предприятием по производству вооружений WPC (Weapon Production Centre) Центра оборонной промышленности и энергетики (Defence Industry and Energy Centre) в Лопбури, которое ранее уже произвело партию САУ ATMOS для Сухопутных войск Таиланда в рамках соглашения с Elbit Systems о передаче технологий (прим. ЦАМТО: на текущий момент СВ получили 18 орудий).

Как уже сообщал ЦАМТО, Elbit Systems и ОПК Таиланда совместно реализуют программу производства 155-мм автономной самоходной гаубичной системы ATMOS с 2012 года. Контракт стоимостью 30 млн. долл. на поставку СВ Таиланда первой батареи в составе шести 155-мм САУ ATMOS был заключен в октябре 2012 года. Первая платформа ATMOS была собрана в Израиле, а сборка пяти оставшихся – Центром WPC в Таиланде. В августе 2015 года Elbit Systems объявила о заключении дополнительного контракта стоимостью 27 млн. долл. на поставку САУ ATMOS неназванному заказчику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этим заказчиком также называли Таиланд. Всего же для вооруженных сил Таиланда (для СВ и КМП) планируется закупка 54 ед. САУ M758 ATMG.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Канада
Таиланд
Продукция
ATMOS-2000
Компании
Elbit Systems
Минпромэнерго РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
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