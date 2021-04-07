"Гигантский ракетный грузовик": NI оценил Ту-160

В США оценили российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, известный также как "Белый лебедь".

The National Interest называет его гигантским "ракетным грузовиком" в небе. При этом отмечается, что Ту-160 является самым большим и тяжелым бомбардировщиком. Американский бомбардировщик B-1 уступает ему в размерах. Автор публикации описывает и способность "Белого лебедя" разгоняться до скорости 2 Маха.

Кроме того, издание напоминает о недавнем рекорде продолжительности полета, установленном на двух бомбардировщиках Ту-160. Они провели в воздухе более двадцати пяти часов и преодолели расстояние более 20 000 километров. Во время этого полета трижды происходила заправка в воздухе с шести заправщиков Ил-78.

The National Interest также обращает внимание на тот факт, что Ту-160 - единственный созданный советскими конструкторами бомбардировщик, не имеющий защитного вооружения, но в патрульных вылетах его обычно сопровождают истребители.

Михаил Русин