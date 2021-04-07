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Российская газета

Корвет "Меркурий" спустили на воду раньше срока

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Головной корвет проекта 20380 "Стерегущий".
Головной корвет проекта 20380 "Стерегущий".
Источник изображения: Игорь Зарембо \ РИА Новости

"Северная верфь" провела технологический спуск на воду корвета "Меркурий".

Он произошел в марте, но известно о нем стало лишь сейчас.

- Как правило, подобные процедуры проводятся, чтобы освободить стапели для более срочных заказов, - пояснил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Корабль будет достраиваться на воде, добавил собеседник агентства. Он не исключил, что в будущем "Меркурий" вернется в эллинг.

Корвет "Меркурий" был заложен в 2016 году под именем "Дерзкий". Это головной корабль проекта 20386 с модульным вооружением, открытой архитектурой системой управления и возможностью использования беспилотника.

В 2019 году принято решение переименовать строящийся корабль в "Меркурий" - в честь брига Черноморского флота, в 1829 году в одиночку одержавшего победу над двумя турецкими линейными кораблями. Указ Николая I предписывал всегда иметь в составе ЧФ корабль с таким названием.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Северная верфь
Проекты
20386
БПЛА
ЧФ
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