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Российская газета

Российские самолеты сделали ВВС Алжира сильнейшими в Африке

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Источник изображения: rg.ru

Российские самолеты поколения 4+ сделали ВВС Алжира сильнейшими среди стран в Африке. Конкуренцию им могут составить лишь воздушные флоты ЮАР и Уганды.

Как отмечают аналитики издания Military Watch, истоки воздушной мощи арабской страны следует искать в военно-техническом сотрудничестве Алжира и СССР. В 1962 году алжирские ВВС получили около 140 истребителей МиГ-17 и МиГ-21, а также 30 бомбардировщиков Ил-28. Позже на вооружение поступили более современные модели Су-7 и Су-22, МиГ-23 и МиГ-25.

Причем самолеты, как отмечает издание, постоянно модернизировались, а система ПВО оснащалась зенитными комплексами советского производства.

"Инвестиции Алжира в истребитель МиГ-25 окупились в ноябре 1988 года, когда стране угрожал налет группы израильских самолетов F-15", - сообщается в издании. Израильтяне намеревались нанести удар по руководству организации освобождения Палестины, но поднятые в воздух МиГ-25 вынудили пилотов F-15 отказаться от своих планов и вернуться на базу.

К концу 1990-х годов ВВС сократили большую часть парка МиГ-21 и все оставшиеся самолеты Су-7 и Су-22. Им на смену пришли МиГ-29С и Су-24МК, а МиГ-23 и МиГ-25 были модернизированы. Затем в России стали закупаться самолеты поколения "4+".

"К 2020 году Алжир имеет 44-48 элитных истребителей Су-30МКА. Их поддерживает флот из 23 самолетов МиГ-29 и около 40 Су-24М. МиГ-25, доказав свою состоятельность, все еще остается в строю, примерно 16 машин", - говорится в публикации.

При этом аналитики считают, что Алжир в ближайшем будущем может приобрести и другие российские самолеты.


Николай Грищенко

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