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Военно-промышленный курьер

С союзником России заигрывает Пентагон

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Узбекистан прибыла делегация американских военных во главе c бригадным генералом Дюком Пираком, заместителем главы управления стратегического планирования и политики Центрального командования Вооруженных Сил США.

Об этом пишет Uza.uz со ссылкой на Минобороны республики.

В рамках визита Пирак встретился с первым вице-министром обороны Узбекистана — начальником Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майором Шухратом Холмухамедовым. Они обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере безопасности и военного дела между двумя странами.

Также гости посетили расположенный в Самарканде Центр подготовки младших специалистов, а затем осмотрели достопримечательности древнего города.

Напомним, авторитетное американское издание The Wall Street Journal рекомендовало администрации президента Джо Байдена активизировать работу в Центральной Азии, которую, по мнению авторов статьи, можно использовать в борьбе против Китая. Издание особенно выделило Казахстан и Узбекистан как лидеров в регионе, пишет Eadaily.

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Страны
Ирак
Казахстан
Китай
Россия
США
Узбекистан
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